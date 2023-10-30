Триває комплексна й потужна робота, – Гуменюк про вибухи у Криму

У тимчасово окупованому Криму триває потужна й комплексна робота. У ЗСУ сподіваються, що її результати також будуть відповідними.

Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Разом з тим, вона підкреслила, що поки зарано коментувати події, які відбуваються в Криму, передає 24 Канал.

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Боротьба за українські території може бути дуже насиченою

Гуменюк підкреслила, що в прямому ефірі наразі зарано коментувати те, що відбувається в тимчасово окупованому Криму. Вона лише наголосила, що на півострові триває комплексна робота.

Можу тільки сказати, що робота ця комплексна, велика, потужна. Й будемо сподіватися, що результати її будуть також відповідними,

– прокоментувала вибухи в Криму Гуменюк.

Вона також повідомила, що сигнали повітряної тривоги у тимчасово окупованому Криму фактично перегукуються з тривогами на Півдні. Гуменюк пояснила, що такими діями ворог намагається удати, що він мститься нам за те, що йому прилітає.

"Насправді нагадаю, хто на кого нападав, як то кажуть, зрозуміло усім давно. І боротьба за наші території може бути дуже насиченою", – заявила вона.

Гуменюк наголосила, що ЗСУ знищують не лише наступальний, але й захисний потенціал. Тому що окупанти створили з Кримського півострова фактично військовий хаб, де накопичують свої резерви й намагаються ними маневрувати, підтягуючи їх на материкову частину.

Саме тому, чим менше вони будуть захищені, тим більше вони будуть вразливі,

– наголосила Гуменюк.

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