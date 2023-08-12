Заяви про збиття десятків БпЛА орієнтовані на тамтешній електорат, – ЗСУ про "бавовну" в Криму
Джерело:"Громадське радіо"
У поки що окупованому Криму вночі 12 липня пролунали вибухи. Згодом окупанти заволали про нібито "збиття" аж 20 безпілотників. Втім, такі заяви, перш за все, орієнтовані на тамтешній електорат.
Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк. Також додала, що ЗСУ кожного разу повідомляють, якщо справді відпрацьовують цілі.
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Сезон "бавовни" триватиме до повної деокупації
Представниця ОК "Південь" зауважила, що заяви так званої окупаційної "влади" півострова розраховані, перш за все, на місцевий електорат.
Сили оборони кожного разу повідомляють, якщо дійсно відпрацьовують якісь цілі. Втім, дійсно сезон "бавовни" триватиме, і у Криму буде неспокійно, допоки він не буде звільнений від окупантів,
– підкреслила Гуменюк.
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Що відомо про нічні вибухи у Криму
- Близько 2 години ночі у мережі почали повідомляти про вибухи в поки що окупованому Криму. Зокрема, щось сталося у Кіровському та Радянському районі.
- Також окупанти бідкалися, що аж 40 хвилин "безпілотники літали" над Новоозерним. Нібито працювала "ПеВеО". Цікаво, що саме там розташована велика військова база, яку російське командування розгорнуло перед повномасштабним вторгненням в Україну. Техніки там, за даними місцевих, є чимало.
- Згодом у російському міноборони заявили, що окупований Крим нібито "намагалися атакувати" аж 20 безпілотників. Буцімто 14 з них "знищила ППО", а ще 6 – "подавила" РЕБ. Традиційно, "постраждалих немає".