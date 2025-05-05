Сили оборони залишили окупантів у Криму без параду на 9 травня

У 2024 році у Криму та Севастополі паради та масові заходи до 9 травня було скасовано з міркувань безпеки та через брак військових успіхів. Ймовірно, без урочистостей мине для окупантів на півострові й цьогорічний "день перемоги".

Так, російська влада Севастополя вже відмовилася проводити парад на 9 травня. Акцію "Безсмертний полк" проведуть онлайн, передає 24 Канал.

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У Криму свята не буде

Рішення російської влади Севастополя про скасування військового параду 9 травня продовжує тенденцію останніх років, коли подібні заходи скасовувалися або обмежувалися під приводом "міркувань безпеки".

Зауважимо, що загарбникам і справді є чого побоюватися. Останні кілька днів Україна масовано атакувала їх у Криму. Наші захисники знищили ворожі військові склади, а також збили два літаки Су-30 – вперше за допомогою морського дрона MAGURA V7.

Нагадаємо, що Владімір Путін запропонував влаштувати перемир'я з 8 по 10 травня. Однак Володимир Зеленський відкинув цю ініціативу диктатора, закликавши його до повного припинення вогню принаймні на 30 днів.