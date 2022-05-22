Крім зброї, немає аргументів – Росія розуміє лише силу, – Подоляк

Росія та її вище керівництво розуміє лише силу. Жодні інтелектуальні розмови не допоможуть у спілкування з "гопником", який хизується тим, що може будь-кого поставити на коліна.

Таку думку в інтерв'ю озвучив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Він підкреслив, що Росія не може визнати, що проти них воює не НАТО, а Україна. До того ж вони "забувають", що зайшли на чужу територію та вбивають чужих громадян, розповідаючи про якесь там звільнення.

Але ж у прямому ефірі очевидно, що їх ніхто не підтримує на жодній території, їх просто ненавидять. Ось цю всю армію, яка зайшла до України, її не перетравлюють усі люди. Це очевидно,

– констатував Подоляк.

Радник глави Офісу Президента зазначив, що Україна просить зброю не тому, що зброя – самоціль для України. За його словами, Україна була мирною державою, у нас не було взагалі наступальної зброї.

"Наступальна зброя – це крилаті ракети, якими, як ви бачите, користується лише Росія. Вона бомбардує наші міста. Ми ж не бомбимо російські міста, у нас немає крилатих ракет, ми не робимо так, щоб ночами російські громадяни в якомусь Саратові, Ярославлі, Володимирі, Іванові прокидалися під звуки сирен. Ні, ми цього не робимо", – підкреслив Михайло Подоляк.

Раніше Подоляк заявив, що перемир'я чи будь-які поступки Росії неможливі. Зокрема аж до того часу, поки російські війська є на території України. Він пояснив, що після тих чи інших поступок війна не припиниться, а просто буде тимчасово зупинена на деякий час. Михайло Подоляк підкреслив: "Російські війська мають покинути країну, і після цього стане можливим поновлення мирного процесу".

США виділять Україні ще 40 мільярдів доларів

Білий дім 21 травня повідомив, що Байден підписав закон про виділення 40 мільярдів доларів Україні. Гроші спрямують на військову, а також гуманітарну підтримку України.

Коли Сенат схвалив законопроєкт про допомогу для України, Байдена не було у США. Президент вирушив у турне країнами Азії. Зокрема, у маршруті Байдена – Південна Корея та Японія.

Водночас немає можливості відкладати надання допомоги Україні. Саме тому Байден підписав закон не вдома, у Штатах, а під час візиту до Південної Кореї.

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