Крим знову "штормить": на окупованому півострові тривога, Кримський міст перекрили

У окупованому росіянами Криму ввечері 27 вересня знову лунала повітряна тривога. Телеграм-канали півострова заявляли про загрозу атак ракетами Storm Shadow.

Раніше ракети Storm Shadow вже не раз влучали по військових об'єктах на Кримському півострові. Російському ППО важко їм протистояти.

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Сирени лунають в Криму

Близько 20:00 у Криму знову оголосили повітряну тривогу. Місцеві ЗМІ повідомляли, що в бік Криму рухаються ракети Storm Shadow. Їх нібито запустили з авіації у районі Миколаєва українські сили.

За двадцять хвилин до офіційного оголошення тривоги окупанти перекрили рух Кримським мостом. На час повітряної тривоги вони зупинили курсування наземного та морського транспорту у Севастополі.

Близько 20:14 пабліки окупантів повідомили про роботу російської флотської ППО. Згодом написали, що очікується "захід" Storm Shadow через Чорне море та північ півострова. Близько 20:30 у Криму повідомили про відбій сирен.

Постійні вибухи у Криму