Кримчанам окупанти розповідають про "відновлення залізничного сполучення" як бонус вторгнення

Ворог продовжує виправдовувати свої воєнні злочини. Зокрема, жителям окупованого Криму росіяни розповідають про нібито відновлення залізничного сполучення. Насправді воно нікуди не зникало.

Росія все ще намагається знайти якесь виправдання чи пояснення своєї агресії. Як росіян, так і жителів окупованих територій намагаються якось "розрадити".

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Кримчанам ворог розповідає про "відновлення залізничного сполучення"

Ворог продовжує виправдовувати воєнні злочини, розказуючи жителям тимчасово окупованого Криму про начебто відновлення залізничного сполучення,

– йдеться у повідомленні.

Однак залізничне сполучення з Кримом нікуди не зникало. Його лише призупинили та відновлять щойно російські війська або залишать українську землю, або будуть повністю знешкоджені Збройними силами України.

У Кримській платформі наголосили, що наступним кроком буде розбудова потрощеної ворогом України: "Це буде будівництво сучасної, демократичної та європейської держави".

Там також оприлюднили фото українського прапора в Криму, який вже незабаром може знову замайоріти над залізничними вокзалами Сімферополя, Севастополя, Феодосії.



Український стяг на вокзалі Феодосії / Кримська платформа



Український стяг на вокзалі Севастополя / Кримська платформа

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