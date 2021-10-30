Кримчани благають росіян не приїжджати: у що перетворився Крим через COVID-19

Медицина в Криму працює за межею можливостей – щодня пандемія COVID-19 б'є нові рекорди. Не зважаючи на катастрофічний стан, так звана "влада" не спішить закривати півострів для туристів з Росії, які масово їдуть туди на вихідні, оголошені Володимиром Путіним.

Станом на 29 жовтня у Криму за добу інфікувались COVID-19 693 людини, 18 померло. Такого приросту на півострові не було ніколи. У лікарнях не вистачає місць. Багато важкохворих молодого віку.

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Через кількість викликів екіпаж швидкої допомоги можна чекати 10 годин, а до пунктів вакцинацій величезні черги. У моргах півострова не вистачає модульного холодильного обладнання, через що кримчани скаржаться на стан тіл рідних.

На межі можливостей працюють і кисневі станції. Російські військові готові передати з аеродромів свої запаси рідкого кисню – це 20 тонн. Втім, скільки саме дістанеться Криму – не повідомляють.

Хай відпочивають в себе в Росії

Кримчани обурені тим, що Крим не закрили для туристів ще влітку. Про це вони пишуть в соцмережах і висловлюються на вулицях.



На вихідні в Крим приїде чимало туристів з Росії / Фото "Крим.Реалії"

Жителі півострова стурбовані, що для них самих не вистачає місць в лікарнях, а тут ще й навала туристів приїде на вихідні, які в Росії оголосив Володимир Путін. Вони закликають росіян відпочивати в себе і не відправлятись в Крим, оскільки ситуація й так критична.

Водночас охочі їхати до Криму російські туристи обривають телефони в оздоровницях півострова, турбуючись про те, які документи потрібно, щоб не відправили назад додому.

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Всюди тільки з QR-кодом

Зараз у Криму вхід у всі громадські місця лише за QR-кодом чи сертифікатом вакцинації. Не всі туристи були одразу до цього готові, відповідно відвідувачів у ресторанах та інших закладах поменшало.

Водночас дотримання нововведених правил перевіряють спеціальні патрулі. Втім, попри це все так званий "глава Криму", призначений Кремлем, Сергій Аксьонов заявив, що повного локдауну на півострові не буде.

Севастополь буквально барикадується від туристів

Зараз медицина Севастополя за межею можливостей. За 2 роки пандемії ситуація настільки критична. На цвинтарях закінчуються місця – на день ховають близько 20 людей.

"Чиновники" Севастополя реагують жорсткішими заходами, аніж у всій іншій частину Криму. З 30 жовтня до 7 листопада місто оточать блокпостами. "Посадовці" до таких заходів ставляться, як до оборони міста.

Без сертифіката або QR-коду про вакцинацію чи перенесену хворобу в Севастополь нікого не пустять, але також і не випустять. Відтепер просто ПЛР-тесту недостатньо – його приймають лише разом з довідкою про медичний відвід від щеплення.

Скіфське золото – святкувати перемогу зарано

26 жовтня Україна перемогла в суді щодо повернення колекції скіфського золота. 7 років тяганини й апеляційний суд Амстердама постановив, що археологічні знахідки – це спадщина України, яка має повернутися до Києва поки Крим окупований. Але святкувати перемогу зарано – Росія має право оскаржити рішення.

Мовиться про колекцію, яка поїхала в Нідерланди ще у 2014 році – це були експонати скіфського музею та 4 кримських. Через окупацію півострова колекція затрималась в Нідерландах. Київ наполягав, що це власність України і її треба повернути їй. Москва – що кримські коштовності слід везти на окупований півострів, де їх знайшли.

Президент України Володимир Зеленський написав у твіттері: "Повернули скіфське золото – повернемо й Крим". Речник російського президента Дмитро Пєсков вважає такий коментар "територіальними претензіями до Росії". А речниця МЗС Росії Марія Захарова сказала, що їй сумно і вона сподівалась, що культура поза політикою.



Повернення скіфського золота в Україну лише питання часу / Фото 24 каналу

Однак, так швидко, як хотілося б, скіфське золото не побачити в Національному музеї історії України. Річ у тім, що так звані російські кримські музеї тепер мають право звернутися до Верховного Суду в Нідерландах, щоб оскаржити рішення – на це у них є 3 місяці.

Отож, судовий процес може затягнутися ще на рік чи навіть на 3 роки. Втім, українські правозахисники переконані, що Україна має великі шанси на перемогу у Верховному Суді Нідерландів. Поки тривають судові баталії скіфське золото й надалі зберігатиметься у музеї в Амстердамі.

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