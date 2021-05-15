Кримчани налаштовані проти Росії: як на півострові шкодують про підтримку окупації

У Криму зростають настрої проти Росії. Водночас мешканці півострова, які під час окупації вітали російські прапори, у 2021 році шкодують про це.

Через те, що кримчани відвертаються від Росії, блогер з Москви блогер Олександр Горний, який у 2014 році переїхав до Криму – наразі хоче покинути півострів. Нібито й блог свій про Крим він теж писати вже не буде.

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Водночас Горний не єдиний, кому не подобається ситуація в Криму. У 2014 році голова "російської спільноти Севастополя" Тетяна Єрмакова була рупором "русской весны". За 7 років погляди жінки кардинально змінилися – наразі вона виходить на мітинги проти окупаційної влади Криму.

Фігурант "справи Сенцова" – на волі

Останній фігурант "справи Сенцова" перебуває на волі. Олексій Черній повернувся в Україну після 7 років ув'язнення, його ще в травні 2014 року у Криму затримала ФСБ Росії та звинуватила у підготовці теракту. Ще до оголошення вироку російські силовики вивезли Чернія з Криму. Наразі Росія депортувала українця з довічною забороною в'їзду. Нині він проходить реабілітацію у Києві.

Актуально Окупанти у Криму планують перекидати воду з водоспадів у водосховища

Кримський півострів вже 7 років без дніпровської води

Крим 7 років перебуває без дніпровської води, її перекрили 13 травня 2014 року. Через посушливу погоду та збільшення російського населення півострів майже вичерпав власні запаси води. Підконтрольна Росії кримська влада навіть планує перекидати у водосховища гірські водоспади. Військові аналітики зазначили, що дефіцит води може бути однією з причин того, чому Росія стягувала свої війська на півострів та вздовж кордону з Україною.

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