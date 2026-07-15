Ситуація катастрофічна, – кримчанин розповів про наслідки операції Сил оборони на півострові

Українські сили ударами по окупованому Криму створили там дуже складну ситуацію для місцевого населення. Окупаційна влада роками запевняла його, що війна не торкнеться Кримського півострова. Однак російська пропаганда розбилася об реалії сьогоднішнього стану, в якому перебуває Крим.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, кримчанин Василь Самойлов, пояснивши, що саме відбувається в окупованому Криму. Він також розкрив, наскільки багато на півострові є проукраїнськи налаштованих людей.

Проукраїнськи налаштовані кримчани готові чекати

"Сьогодні риторика росіян, які приїхали до окупованого Криму, принципово змінилася. Раніше вони розповідали, як все гарно на півострові, а тепер усвідомлюють, що там ситуація катастрофічна. Тепер навіть найвідбитиші пропагандисти не можуть цього заперечувати", – наголосив військовослужбовець.

Водночас у Криму залишається велика кількість людей, які прагнуть, щоб півострів став знову українським. За словами Самойлова, там дійсно достатньо проукраїнського населення попри шалений тиск росіян. Зокрема, серед кримських татар є ті, хто підтримують Україну.

Ці люди прекрасно розуміють необхідність тих дій, які зараз здійснюють українські Сили оборони. Вони усвідомлюють, що це насамперед удари по окупантах. І вони нам кажуть, що готові це терпіти і чекати. Також вони знають, що у всіх незручностях – відсутності світла, палива, деяких елементарних речей – винна Росія, тому що саме з її приходом у Криму все це зникло,

– зауважив військовослужбовець.

Також, за його словами, ефективно працює кримський партизанський рух.

Самойлов пояснив, що зараз кримчани страждають, тому що Росія використовує їх як живий щит. А також нестача електроенергії для житлових будинків у Криму пов'язана з тим, що певна її кількість спрямовується росіянами на власні військові потреби.

Пріоритетне завдання України в Криму

Крім того, удари України по логістиці росіян у Криму та критично важливій інфраструктурі фактично зруйнували, на його думку, той образ спокійного та безпечного життя на півострові, про який розповідали окупанти.

Російська пропаганда розбилася об реалії. А вони такі, що на сьогодні Україна має повну перевагу у застосуванні далекобійних дронів. Росія ж не має ані відповідного досвіду, ані нормальних можливостей для того, щоби цим дронам протидіяти,

– підкреслив Василь Самойлов.

Чим більше ці реалії працюватимуть проти Росії, тим буде складніше, на думку військовослужбовця, російській пропаганді щось брехати. Тому що навіть проросійськи налаштовані не повірять у те, що у телевізорі їм говорять, що все добре, адже у них світло є 2 – 3 години на добу, немає води, палива і тривають перебої з мобільним зв'язком.

Військовий розповів, що наразі відбувається у Криму: дивіться відео

Водночас окупанти мають серйозні проблеми і щодо військової складової. Адже Сили безпілотних систем постійно вибивають логістику ворога на півдні. Ба більше, як зазначив Самойлов, на сьогодні всі основні російські логістичні шляхи перебувають під контролем українських безпілотних систем.

Тому росіянам все важче забезпечувати окуповані території, і це матиме негативні наслідки для них безпосередньо на лінії оборони. Тому для України, за його словами, наразі пріоритетне завдання – повністю перерізати російську логістику. Крим з початку 2022 року для росіян у військовому плані був справжнім логістичним хабом. Зараз він перестає бути ним.

Зазначимо, що Володимир Путін визнав, що атаки українських сил створюють "певні проблеми з нафтопродуктами". Він пообіцяв, що невдовзі буде знайдено рішення.

Також очільник Кремля наголосив на роботі над системою постачання до Криму нафтопродуктів, до якої Україні буцімто буде дуже складно дістатися. Проте окупаційна влада Криму не приховує, що не може навіть гарантувати за графіком щоденний продаж пального. До того ж точні графіки електропостачання у Криму на сьогодні неможливо сформувати.