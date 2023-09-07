Кримінальна справа проти "Київгуми" пов'язана з лобіюванням китайських аптечок – ЗМІ

Кримінальна справа, порушена Національною поліцією проти компанії "Київгума", та лобіювання поставок китайських аптечок у ЗСУ пов'язані між собою

Про це пише "Телеграф" з посиланням на генерального директора "Київгуми" Андрія Острогруда. За словами підприємця, силовий тиск на єдиного українського виробника медичних аптечок для ЗСУ здійснюється для перерозподілу ринку на користь посередників, які завозять китайські аптечки.

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Андрій Острогруд повідомив, що "Київгума" звернулась до експертних організацій і отримала висновок, що ціна постачання аптечок на замовлення Міноборони була ринковою. Ці дані компанія має намір використати у суді, якщо розслідування Нацполіції завершиться пред’явленням звинувачення.

Наразі у рамках кримінальною справи Національна поліція розслідує підозру у завищенні ціни аптечок, які постачались на замовлення Командування медичних військ Міноборони України.

Неякісні китайські аптечки для ЗСУ: що відомо