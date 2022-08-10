Хочемо зробити акцент на одній людині, – у МЗС розкрили нові деталі саміту Кримської платформи

Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня. Однак зустріч лідерів держав буде не єдиним заходом платформи.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла Еміне Джапарова – перша заступниця міністра закордонних справ України. Вона розкрила деталі, як мине Кримська платформа цьогоріч.

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За її словами, це вже буде другий саміт. Він проходитиме в онлайн-режимі.

Головними темами будуть:

роль окупації Криму та наслідки, які ми колективно маємо як нація.

"Адже саме окупація Криму, яка починалась у 2014 році, і безкарність для режиму путіна через окупацію Криму, а далі – Донбасу, мають наслідки. Як власне і ця повномасштабна війна", – зазначила Джапарова.

розширюватимуть контекст окупацією Півдня, яким межує з Кримом;

окремою темою буде Чорне та Азовські моря та свободу судноплавства та продовольча небезпека як наслідок;

подальші кроки щодо порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини. Мовитиметься про політв'язнів, тиск на українців та кримських татар;

посилення політики невизнання та посилення санкцій.

Окремо наголошу, що на Кримській платформі хочемо зробити акцент на одній людині, яка стала жертвою минулого року саміту та участі у саміті. Це заступник керівника Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов, який попри все, не боявся висловлювати свою позицію,

– наголосила Джапарова.

Одразу після участі у саміті 2021 року у його будинку провели обшуки і звинуватили у диверсії, й посадили за ґрати. Зараз триває "ляльковий суд".

Що ще цього року будуть обговорювати на саміті Кримської платформи

Раніше постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева розповіла 24 каналу, що на саміті говоритимуть, зокрема, про використання анексованого Криму як військової бази для окупації Півдня України та звільнення самого півострова.

Так, констатують використання Криму як військової бази протягом 8 років.

Ташева додала, що тем є достатньо, але ключове – це деокупація півострова. Це питання має обговорюватися на найвищому рівні глав держав.