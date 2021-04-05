Кримську платформу підтримали вже понад 10 країн, – Мендель

Речниця президента України Юлія Мендель заявила, що ініціативу Кримська платформа вже підтримали більше ніж 10 країн світу. Наразі ще вирішують організаційні питання щодо формату проведення саміту в умовах пандемії COVID-19.
Джерело:"Дом"
За словами Мендель, Володимир Зеленський веде перемовини з лідерами багатьох країн щодо Кримської платформи. Речниця зауважила, що представники деяких з них вже погодились брати участь в такому форматі переговорів.
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Як зауважила Мендель, перший саміт Кримської платформи запланували на 23 серпня 2021 року. Однак поки ще вирішують організаційні питання щодо його проведення в умовах карантину.
Створення Кримської платформи вже вітали такі країни, як Литва, Велика Британія, Туреччина та багато інших – їх вже більше ніж десяток,
– наголосила речниця глави держави.
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Кримська платформа: що відомо
- В Україні створять Організаційний комітет з підготовки саміту Кримської платформи. Таке доручення дав Володимир Зеленський.
- Перший саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня 2021 року. Раніше його планували провести у травні в Києві.
- Варто зауважити, що Україна планує запросити до участі у саміті й Росію.