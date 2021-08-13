Кримська платформа: які ризики та що робити

Деокупація Криму – ключовий пріоритет державної політики. Проведення 23 серпня саміту Кримської платформи відповідає цій меті й має важливе значення як для мобілізації міжнародної підтримки й солідарності, так і визначення подальшої стратегії дій.

За всією помпезністю підготовки форуму українська влада разом із перевагами має чітко усвідомлювати й ризики.

Цікаво Путін передає кермо правління Росією

Як їм запобігти?

Саміт Кримської платформи не розпочинає, а продовжує зусилля з деокупації Криму. Юридичні рамки для цієї роботи були фактично закладені з ухваленням резолюції 68/262 ГА ООН від 27.03.2014, яка засвідчила, що Крим – це Україна. Ця ініціатива почала відлік прийняттю доброго десятку резолюцій та рішень і ГА ООН, і РЄ, і Європарламенту, і ПА НАТО, і ПАРЄ про деокупацію й демілітаризацію Криму. Включно з історичною Декларацією Помпео. У Кремлі раді були б обнулити все це . Тим більше руками Києва, з якого продовжують говорити "повернемо Крим у міжнародний порядок денний" і "до Зеленського ніхто про Крим не говорив і нічого не робилося". Час міняти методички.

Ця ініціатива почала відлік прийняттю доброго десятку резолюцій та рішень і ГА ООН, і РЄ, і Європарламенту, і ПА НАТО, і ПАРЄ про деокупацію й демілітаризацію Криму. Включно з історичною Декларацією Помпео. . Тим більше руками Києва, з якого продовжують говорити "повернемо Крим у міжнародний порядок денний" і "до Зеленського ніхто про Крим не говорив і нічого не робилося". Час міняти методички. Рівень представництва на Кримській платформі – справа не другорядна. Взірцевою була б цифра 100, адже саме стільки країн проголосували за згадану резолюцію ГА ООН на підтримку України. І саме ця кількість мала б залишатися "золотим орієнтиром". Хоча важлива не лише кількість, а і якість. Навряд чи можна буде говорити про успіх саміту Кримської платформи, якщо в ній не візьмуть участь високі представники ООН, ОБСЄ, Верховного комісара ООН з прав людини та ключових партнерів, включно з Туреччиною та всіх держав-членів ЄС.

Заключний документ Кримської платформи не може бути менш амбітним за змістом, ніж резолюції ООН. Вихолощена й беззуба Хартія у Києві стала б "автоголом" у власні ворота. Натомість революційна мова документа була б важливою основою для майбутніх амбітних резолюцій у рамках інших міжнародних форумів. Маркером має бути наявність положення про готовність партнерів до посилення санкцій проти РФ, у т.ч. російських компаній, які використовують незаконно побудований Керченський міст чи формулювання про забезпечення ефективності існуючих санкцій.

Читайте Менше житла та вищі ціни: український рецепт "бульбашки" нерухомості

Варто запобігти ризику замкнути тему деокупації Криму лише на бренд Київської платформи. Звільнення півострова – саме в інтернаціоналізації, а не локалізації. Як і в масштабному задіянні міжнародного права і ключових організацій, судових інстанцій, правозахисних організацій тощо. Важливо було б після Київського сегменту вивести питання деокупації Криму й на платформу ООН з амбіцією проведення заходу високого рівня (звичайно це потребуватиме надзусиль і часу). Це був би ефективний шлях розширити географію підтримки, передусім за рахунок країн Латинської Америки, Азії, Африки.

Фінальний документ Київського саміту не має підміняти існуючі рішення ООН, інших міжнародних організацій. Очевидно, що політико-юридичне значення резолюції ГА ООН набагато вагоміше за текст будь-якої хартії.

Нагадаю, що саме завдяки посиланню на резолюцію ГА ООН 68/262 від 27.03.2014 Україні вдалося відстояти в рамках УЄФА контури карти України разом із Кримом на формі національної збірної з футболу. Важливо й те, що відповідно до резолюцій ГА ООН Генсек ООН готує щорічні доповіді щодо їх імплементації й ситуації навколо Криму.

І насамкінець: саміт Кримської платформи не має стати заходом лише для внутрішньої аудиторії чи інструментом підвищення політичних рейтингів.

Пригадується як колись, за інших президентів, у т.ч. у часи Януковича теж скликалися пафосні форуми (приклад Ялтинський саміт глав держав ЦСЄ) як спосіб відновити втрачену міжнародну легітимність, продемонструвати гостинність для іноземців, а для українського виборця – "впливовість" першої фігури держави у світі. Мало хто задумувався над тим, з якими почуттями гості поїдуть з України.

Хочеться вірити, що цього разу все не так, і на Банковій розуміють ризики: наші партнери не мають поїхати з розумінням того, що вони взяли участь в одноразовому дійстві та спостерігали за "шоу одного актора". Зміст має переважати форму.