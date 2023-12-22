Ні ліків, ні медичної допомоги: як живуть і помирають кримські політв'язні

У Криму росіяни проводять масові арешти людей з проукраїнською позицією. Політв'язні не отримують належної медичної допомоги, що вже призвело до загибелі двох політв'язнів.

Про умови, в яких утримують українських політв'язнів в Криму та чому Росія не обмінює цивільних 24 Канал поговорив із постпредом президента України в Криму Тамілою Ташевою.

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За словами Ташевої, їхнє представництво неодноразово підіймало цю тему в закордонних ЗМІ та під час спілкування з іноземними делегаціями. За її словами, ненадання медичної допомоги прирівнюється до катування.

Наші громадяни не лише не отримують якісної та своєчасної медичної допомоги, а й вимушені перебувати в російських в'язницях у нелюдських умовах, що часто погіршує їхній стан, вони перебувають в інформаційному вакуумі, з тотальною забороною на читання, зв'язок з рідними тощо,

– розповіла Ташева.

Українці гинуть у полоні росіян

За даними центру прав людини ZMINA, 45 політв'язнів мають проблеми зі здоров'ям, 21 з них – потребує невідкладної медичної допомоги. У російських тюрмах уже загинули двоє кримських політв'язнів.

7 лютого 2023 року в колонії №5 у місті Новотроїцьк Оренбурзької області Росії загинув українець Костянтин Ширінг. Чоловік був засуджений на 12 років, його звинувачували в "шпигунстві". Ширінг мав хворобу серця і потребував невідкладної медичної допомоги, але росіяни відмовили ув'язненому в операції.

10 лютого 2023 року в СІЗО Новочеркаська помер політв'язень Джеміль Гафаров. Чоловіка затримали у 2019 році, інкримінувавши звинувачення в терористичній діяльності. На момент ув'язнення Гафаров мав третю групу інвалідності та хронічні захворювання, зокрема, хронічну ниркову недостатність із порушенням фільтрації нирок. Гафаров потребував регулярного діалізу, який в умовах СІЗО проводити неможливо.

Втім, і іншої медичної допомоги під час перебування в ізоляторі Гафаров не отримав, попри те, що рідні неодноразово звертались до росіян із проханням, аби ті перевели політв'язня на домашній арешт.



Джеміль Гафаров (ліворуч) та Костянтин Ширінг (праворуч) загинули в російських СІЗО / Фото krymr.org

Політв'язням не дають ліки

Ще одним прикладом бездіяльності лікарів в російських колоніях є історія журналіста Руслана Сулейманова, якого утримують в СІЗО №3 Новочеркаська. Чоловік має вроджену ваду серця і тахікардію, але медичної допомоги він не отримує.

Таміла Ташева зазначає, що завжди намагається передавати інформацію міжнародним партнерам, особливо про політв'язнів, які перебувають у критичному стані. За її словами, здебільшого єдиний шанс отримати політв'язню ліки, це купити їх за гроші, які збирає його родина, часто віддаючи останнє.