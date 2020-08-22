Президент України Володимир Зеленський 22 серпня провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони здебільшого оговорювали взаємини між країнами. Крім того, Ердоган привітав Зеленського та всіх українців із 29-ю річницею Незалежності.

Зеленський телефоном поговорив із Ердоганом: деталі

Зеленський і Ердоган привітали одного з успіхами

Про розмову Зеленського та Ердогана повідомила пресслужба українського президента. За аними відомства, окрім вітань українському народу, турецький лідер відзначив, що радий активізації двосторонніх контактів, яка відбувається попри епідемічну ситуацію.

Актуально Ще один майданчик для деокупації Криму: у МЗС заговорили про Тюркський союз

Також Ердоган привітав Зеленського зі встановленням повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі.

"Вдячний, що ви це згадали. Справді, сьогодні вже 27 днів, відколи триває режим тиші. За цей час у нас не було жодних бойових втрат, жодного військового не було поранено через бойові дії", – відповів на це український президент.

Натомість Зеленський подякував турецькому колезі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Відзначили сторони й відновлення авіасполучення між двома країнами та створення можливостей для туристичних подорожей.

Крім того, Зеленський привітав Ердогана з відкриттям покладів природного газу на турецькому узбережжі Чорного моря. Їхня розробка має посприяти підвищенню енергетичної безпеки Туреччини та країн регіону.

До теми Туреччина знайшла в Чорному морі рекордні поклади газу

Коронавірусна ситуація

Також однією з тем розмови Зеленського та Ердогана була ситуація з поширенням коронавірусу. Зеленський із Ердоганом домовилися й надалі координувати зусилля у боротьбі з пандемією та її наслідками.

Крім того, президенти України та Туреччини особливо наголосили на тому, що коронавірус не повинен вплинути на розвиток двосторонніх взаємин.

Питання кримських татар

Водночас Зеленський подякував Ердогану за:

відстоювання прав та інтересів кримських татар;

сприяння звільненню бранців Кремля, яких окупанти утримують в Криму та на Донбасі: мовиться і про кримських татар.

Український президент наголосив на необхідності продовжувати роботу в цьому напрямку.

"У нас є новий список, куди входить понад 20 кримських татар, яких незаконно утримує Росія. Серед них – батько трирічного хлопчика, загиблого в Криму, Руслан Сулейманов", – зазначив Зеленський.

Радимо ознайомитися Кримська трагедія, або Як Росія обманула кримчан

Взаємини між Україною та Туреччиною

Співрозмовники обговорили перебіг виконання попередніх домовленостей щодо реалізації спільних інфраструктурних проєктів. Мовиться, зокрема, про будівництво автомобільних доріг в Україні, а також житла для 500 сімей внутрішньо переміщених осіб з Криму.

Крім того, сторони акцентували на важливості проведення чергового засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва. Зеленський, зі свого боку, наголосив на необхідності покращення умов доступу деяких груп українських товарів на турецький ринок.

Так, він закликав Ердогана виключити Україну зі списку країн, до яких застосовують додаткові мита. Також поросив дотримуватися рівних умов двосторонньої торгівлі.

Лише у квітні – червні цього року додаткові митні ставки було застосовано до понад 1 тисячі 400 товарних позицій. Це негативно впливає на експорт нашої металургії, легкої та кондитерської промисловості,

– сказав Зеленський.

У відповідь Ердоган повідомив, що негайно доручить опрацювати це питання з відповідними відомствами Туреччини.

Очільники України та Туреччини також обговорили актуальні питання розвитку практичної співпраці у сфері безпеки та оборони, яка є важливою та має значний потенціал.

"Сподіваюся, що наші уряди зможуть до кінця цього року укласти двосторонню угоду про співпрацю в оборонній сфері. Важливою є участь Туреччини у командно-штабних навчаннях "Об’єднані зусилля-2020", запланованих в Україні на останню декаду вересня", – підкреслив український президент.

Цікаво Про позицію щодо Білорусі, війну на Сході та коронавірус: основні тези інтерв'ю з Зеленським

На завершення Ердоган запросив Зеленського відвідати Туреччину. Водночас сторони обговорили підготовку до чергового засідання Стратегічної ради високого рівня.