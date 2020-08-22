Президент Володимир Зеленський засудив насилля проти демонстрантів у Білорусі. Проте незважаючи на ситуацію в країні-сусідці, потреби змінювати місце переговорів у мінському форматі президент не бачить. Про те, які завдання ставить перед собою Зеленський, в матеріалі 24 каналу.

Про головні виклики на посаді президента

Головним своїм викликом на посаді президента Володимир Зеленський називає для себе завершення війни на Сході, а також повернення людей та окупованих територій. Про це глава держави повідомив в інтерв'ю одному з українських телеканалів, інформує 24 канал.

До теми Зеленський про основні виклики: завершити війну та повернути території і людей

Це великий виклик для нашої країни – це війна на Cході. Це для нас найголовніше завдання і для мене, як для президента, для моєї команди – припинити війну, закінчити її, повернути всі території, повернути людей,

– зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що саме на Донбасі Україна втрачає найкращих людей і що жоден візит у зону бойових дій навіть для "чоловіків, які повинні бути мужніми, не обходиться без сліз".

Про Кравчука і Фокіна на чолі делегації України в ТКГ

Щодо врегулювання ситуації на Донбасі, то президент назвав очільника української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука та його першого заступника Вітольда Фокіна – людьми з чіткою українською позицією.

Кравчук – обличчя української делегації, зазначив Зеленський. А Фокін важливий, як людина, що добре знає Донбас.

Мені здається, вони утворюють досвідчений дипломатичний баланс,

– наголосив Зеленський.

Серед здобутків української делегації Зеленський виокремив:

режим тиші;

домовленість про 20 ділянок розмінування;

точки розведення військ;

обмін полоненими.

Про позицію України щодо подій в Білорусі

Зачепив глава держави і тему щодо останніх подій у Білорусі. Зеленський наголосив, що для українців вкрай важливо зберегти відносини з білорусами. Також президент засудив застосування сили проти мітингувальників і зазначив: конфлікт треба вирішувати мирно.

Хоч би там що, хоч би що відбувалося, влада і суспільство повинні знайти формат діалогу. Не важливо який, але не "кийками",

– заявив Зеленський.

Щодо зміни місця зустрічі ТКГ

На думку Зеленського, поки не варто змінювати Мінськ як головну локацію у перемовинах Тристоронньої контактної групи. Тим більше, зараз перемовини через пандемію проводять у відеоформаті.

Президент переконаний: від місця проведення – результат не залежить, головне – це люди.

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Про другу хвилю коронавірусу

Володимир Зеленський зазначив, що коронавірус показав, що в Україні можна відродити медицину, також пандемія продемонструвала, що в країні є багато талановитих медиків.

Потрібно довести до розумного кінця медичну реформу, щоб були умови, які гідні цих професіоналів,

– зазначив президент.

Щодо другої хвилі COVID-19, Зеленський зазначив, що уряд робить все можливе для максимальної підготовки системи охорони здоров'я.

Ми зараз справді дуже потужні. З точки зору ліжок, обладнання, кількості тестів, технічної підготовки й фахівців. Боюся про це говорити, але в деяких областях заповнені вже понад 50% ліжок, а це – дуже небезпечно,

– заявив президент.

Усе залежатиме від потужності другої хвилі

Проте усе залежатиме від потужності другої та третьої хвиль недуги. У випадку сильного удару, медицина може не витримати. Глава держави наголосив, питання – до пересічних громадян, аби вони дотримувались обмежень, оскільки фахівці роблять усе можливе.

Про збільшення мінімальної зарплати

До мінімальної заробітної плати прив’язані будь-які зарплати в Україні. Саме тому збільшення виплат до 6 тисяч 500 гривень є важливим кроком для держави, зазначив президент Зеленський.

Уряд впевнений, Національний банк впевнений, ми впевнені – це спільна позиція. Ми збираємося запровадити 6 тисяч гривень з початку 2021 року. Зараз, з 1 вересня 2020 року, – 5 тисяч. І потім всередині 2021 року – 6 тисяч 500 гривень,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент, проте, зауважив, що підвищення в короткий термін є небезпечним з точки зору інфляційних процесів, а також через відсутність таких грошей у бюджеті.

Про програму "Велике будівництво"

Як повідомив Володимир Зеленський, за планом програми "Велике будівництво" лише за рік в країні планують побудувати 5 тисяч кілометрів доріг. А наступного року – в 1,5 раза більше. Також у пріоритетах – спорудження мостів.

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Про майбутнє 30-річчя України

У 2021 році, коли Україна відзначатиме своє 30-ліття, Володимир Зеленський би хотів закінчити війну. Також серед запланованого – економічне зростання та збільшення політичного впливу України на міжнародній арені.

Це – найголовніше свято для кожного. Ну, ще народження дитини, але народження України – це все-таки найголовніше свято. Завдання – шоб люди були щасливими,

– наголосив президент.

Цікаво! На 30-річчя Незалежності України Володимир Зеленський би хотів зробити потужні свята у всіх містах України.