Про позицію щодо Білорусі, війну на Сході та коронавірус: основні тези інтерв'ю з Зеленським
Президент Володимир Зеленський засудив насилля проти демонстрантів у Білорусі. Проте незважаючи на ситуацію в країні-сусідці, потреби змінювати місце переговорів у мінському форматі президент не бачить. Про те, які завдання ставить перед собою Зеленський, в матеріалі 24 каналу.
Про головні виклики на посаді президента
Головним своїм викликом на посаді президента Володимир Зеленський називає для себе завершення війни на Сході, а також повернення людей та окупованих територій. Про це глава держави повідомив в інтерв'ю одному з українських телеканалів, інформує 24 канал.
До теми Зеленський про основні виклики: завершити війну та повернути території і людей
Це великий виклик для нашої країни – це війна на Cході. Це для нас найголовніше завдання і для мене, як для президента, для моєї команди – припинити війну, закінчити її, повернути всі території, повернути людей,
– зазначив Зеленський.
Президент також наголосив, що саме на Донбасі Україна втрачає найкращих людей і що жоден візит у зону бойових дій навіть для "чоловіків, які повинні бути мужніми, не обходиться без сліз".
- Про Кравчука і Фокіна на чолі делегації України в ТКГ
Щодо врегулювання ситуації на Донбасі, то президент назвав очільника української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука та його першого заступника Вітольда Фокіна – людьми з чіткою українською позицією.
Кравчук – обличчя української делегації, зазначив Зеленський. А Фокін важливий, як людина, що добре знає Донбас.
Мені здається, вони утворюють досвідчений дипломатичний баланс,
– наголосив Зеленський.
Серед здобутків української делегації Зеленський виокремив:
- режим тиші;
- домовленість про 20 ділянок розмінування;
- точки розведення військ;
- обмін полоненими.
- Про позицію України щодо подій в Білорусі
Зачепив глава держави і тему щодо останніх подій у Білорусі. Зеленський наголосив, що для українців вкрай важливо зберегти відносини з білорусами. Також президент засудив застосування сили проти мітингувальників і зазначив: конфлікт треба вирішувати мирно.
Хоч би там що, хоч би що відбувалося, влада і суспільство повинні знайти формат діалогу. Не важливо який, але не "кийками",
– заявив Зеленський.
- Щодо зміни місця зустрічі ТКГ
На думку Зеленського, поки не варто змінювати Мінськ як головну локацію у перемовинах Тристоронньої контактної групи. Тим більше, зараз перемовини через пандемію проводять у відеоформаті.
Президент переконаний: від місця проведення – результат не залежить, головне – це люди.
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- Про другу хвилю коронавірусу
Володимир Зеленський зазначив, що коронавірус показав, що в Україні можна відродити медицину, також пандемія продемонструвала, що в країні є багато талановитих медиків.
Потрібно довести до розумного кінця медичну реформу, щоб були умови, які гідні цих професіоналів,
– зазначив президент.
Щодо другої хвилі COVID-19, Зеленський зазначив, що уряд робить все можливе для максимальної підготовки системи охорони здоров'я.
Ми зараз справді дуже потужні. З точки зору ліжок, обладнання, кількості тестів, технічної підготовки й фахівців. Боюся про це говорити, але в деяких областях заповнені вже понад 50% ліжок, а це – дуже небезпечно,
– заявив президент.
Усе залежатиме від потужності другої хвилі
Проте усе залежатиме від потужності другої та третьої хвиль недуги. У випадку сильного удару, медицина може не витримати. Глава держави наголосив, питання – до пересічних громадян, аби вони дотримувались обмежень, оскільки фахівці роблять усе можливе.
- Про збільшення мінімальної зарплати
До мінімальної заробітної плати прив’язані будь-які зарплати в Україні. Саме тому збільшення виплат до 6 тисяч 500 гривень є важливим кроком для держави, зазначив президент Зеленський.
Уряд впевнений, Національний банк впевнений, ми впевнені – це спільна позиція. Ми збираємося запровадити 6 тисяч гривень з початку 2021 року. Зараз, з 1 вересня 2020 року, – 5 тисяч. І потім всередині 2021 року – 6 тисяч 500 гривень,
– заявив Володимир Зеленський.
Президент, проте, зауважив, що підвищення в короткий термін є небезпечним з точки зору інфляційних процесів, а також через відсутність таких грошей у бюджеті.
- Про програму "Велике будівництво"
Як повідомив Володимир Зеленський, за планом програми "Велике будівництво" лише за рік в країні планують побудувати 5 тисяч кілометрів доріг. А наступного року – в 1,5 раза більше. Також у пріоритетах – спорудження мостів.
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- Про майбутнє 30-річчя України
У 2021 році, коли Україна відзначатиме своє 30-ліття, Володимир Зеленський би хотів закінчити війну. Також серед запланованого – економічне зростання та збільшення політичного впливу України на міжнародній арені.
Це – найголовніше свято для кожного. Ну, ще народження дитини, але народження України – це все-таки найголовніше свято. Завдання – шоб люди були щасливими,
– наголосив президент.