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      Кримські татари влаштували протест під посольством Росії в Києві: фото

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      Кримські татари протестують біля посольства Росії через справу "Хізб ут-Тахрір"
      Кримські татари протестують біля посольства Росії через справу "Хізб ут-Тахрір" / Фото Єлизавети Герасимюк (24 канал)

      Кримські татари влаштували під посольством Росії в Києві акцію протесту у зв’язку з запланованим на 11 липня розглядом апеляції щодо 2 фігурантів справи про тероризм "Хізб ут-Тахрір". Цю апеляцію має розглянути Верховний суд Росії.

      Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу.

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      Що відомо про справу "Хізб ут-Тахрір"? "Хізб ут-Тахрір" – міжнародна ісламська політична партія, визнана в Росії терористичною. В участі в цій організації російські силовики у 2016 році звинуватили низку кримських татар. У них провели обшуки і затримали 4 кримських татар з окупованого Бахчисарая, звинувативши їх у тероризмі: Зеврі Абсеїтова, Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова і Енвера Мамутова. У грудні 2018 року їх засудили до 9 та 17 років колонії суворого режиму.

      Присутні біля посольства Росії в Києві кримські татари також протестують проти затримання у Москві на Червоній площі 10 липня учасників пікету проти переслідувань кримських татар в окупованому Криму. Цих пікетувальників згодом відпустили того ж дня.

      кримські татари протест посольство Росії Київ Хізб ут-Тахрір
      Протест кримських татар під посольством Росії в Києві / Фото Єлизавети Герасимюк (24 канал)

      кримські татари протест посольство Росії Київ Хізб ут-Тахрір
      Кримські татари вимагають від російських окупантів припинити переслідування / Фото Єлизавети Герасимюк (24 канал)

      кримські татари протест посольство Росії Київ Хізб ут-Тахрір
      Акція протесту кримських татар / Фото Єлизавети Герасимюк (24 канал)

      Читайте також: Окупаційна влада затримала кримчанина за допис у соцмережі: у чому його звинувачують

      Зауважимо, що 18 червня військовий суд у Ростові-на-Дону засудив ще 5 кримських татар- фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" з сімферопольської групи:

      • Теймура Абдуллаєва – до 17 років в’язниці,
      • Узеїра Абдуллаєва – до 13 років,
      • Рустема Ісмаїлова – до 14 років,
      • Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова – до 12 років.

      Рустема Ісмайлову, Узеїру Абдулаєву і Емілю Джемаденову суд дав на 1 рік більше, ніж просило звинувачення.

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      Теги: Новини України Новини Києва Кримські татари Анексія Криму Релігія Іслам Новини Росії Судді Тероризм Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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