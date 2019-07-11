Кримські татари влаштували протест під посольством Росії в Києві: фото

Кримські татари влаштували під посольством Росії в Києві акцію протесту у зв’язку з запланованим на 11 липня розглядом апеляції щодо 2 фігурантів справи про тероризм "Хізб ут-Тахрір". Цю апеляцію має розглянути Верховний суд Росії.

Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу.

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Що відомо про справу "Хізб ут-Тахрір"? "Хізб ут-Тахрір" – міжнародна ісламська політична партія, визнана в Росії терористичною. В участі в цій організації російські силовики у 2016 році звинуватили низку кримських татар. У них провели обшуки і затримали 4 кримських татар з окупованого Бахчисарая, звинувативши їх у тероризмі: Зеврі Абсеїтова, Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова і Енвера Мамутова. У грудні 2018 року їх засудили до 9 та 17 років колонії суворого режиму.

Присутні біля посольства Росії в Києві кримські татари також протестують проти затримання у Москві на Червоній площі 10 липня учасників пікету проти переслідувань кримських татар в окупованому Криму. Цих пікетувальників згодом відпустили того ж дня.



Протест кримських татар під посольством Росії в Києві / Фото Єлизавети Герасимюк (24 канал)



Кримські татари вимагають від російських окупантів припинити переслідування / Фото Єлизавети Герасимюк (24 канал)



Акція протесту кримських татар / Фото Єлизавети Герасимюк (24 канал)

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Зауважимо, що 18 червня військовий суд у Ростові-на-Дону засудив ще 5 кримських татар- фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" з сімферопольської групи:

Теймура Абдуллаєва – до 17 років в’язниці,

Узеїра Абдуллаєва – до 13 років,

Рустема Ісмаїлова – до 14 років,

Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова – до 12 років.

Рустема Ісмайлову, Узеїру Абдулаєву і Емілю Джемаденову суд дав на 1 рік більше, ніж просило звинувачення.