У районі Керченської протоки після нічної атаки 17 листопада обвалилася пошкоджена автомобільна арка Кримського мосту. Конструкція впала у воду та повністю заблокувала судноплавство до Азовського моря.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Які руйнування Кримського мосту

Автомобільна арка зазнала відчутного нахилу ще після попереднього удару безпілотних апаратів, через що вся металоконструкція була суттєво деформована. Повторне нічне ураження призвело до остаточного знищення цього мостового переходу.

У результаті інциденту пошкоджена секція автомобільного мосту завалилася у воду та фактично перестала існувати. Обвал масивної конструкції безпосередньо в море спричинив критичні перешкоди на фарватері, яким курсували судна.

Кримський міст після атаки: дивіться відео

Глибина судноплавного каналу не дозволяє кораблям безпечно оминути затоплені елементи арки. Через це, окрім паралічу автомобільної логістики, виникла повна зупинка судноплавного сполучення з Азовським морем.

Кримський міст після атаки: дивіться відео

Це був один із найбільш захищених об'єктів у Криму. За роки окупації росіяни стягнули для прикриття мосту С-400, "Панцирі", "Тори", "Буки", системи РЕБ та мобільні вогневі групи і патрульні кораблі ФСБ.

Окремо організували захист на воді, баржі, бонові загородження та інші засоби протидії безекіпажним БЕКам.

Нагадаємо, що попередня атака була здійснена 16 листопада. Окупанти навіть намагалися відновити рух і запустити його в реверсному режимі.

Водночас окупаційна влада очікувала нових ударів по Керченському мосту. Там бідкаються, що Москва не уявляє реальної ситуації у Криму.

Єдиним виходом із глухого кута окупаційні управлінці вважають перемир'я. Проте вони розуміють, що не мають впливу для донесення цієї позиції до Володимира Путіна, адже повідомляти йому погані новини стало вкрай небезпечно.