Кримський міст має бути нейтралізовано – це наша мета, – Зеленський

Кримський міст – це ціль, яка має бути нейтралізована, адже окупанти використовують його для війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на Аспенському безпековому форумі, інформує 24 Канал.

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Для нас це зрозуміло. Для нас це ворожий об'єкт, побудований поза законом, поза міжнародним правом і нормами. Це наша мета, і будь-яка мета, яка несе війну, а не мир, має бути нейтралізована,

– заявив Зеленський.

Звільнення Криму – мета України

Президент також наголосив, що метою України є звільнення Криму від російських окупантів, бо це суверенна територія держави та невід'ємна частина українського народу.

За словами Зеленського, Кримський міст це не просто логістичний маршрут, бо саме цей шлях "живить" війну боєприпасами, і це робиться щодня.

Кримський міст зазнав атаки: головне

"Надзвичайна подія" на Кримському мосту сталась 17 липня. Окупаційна влада заявила про "атаку українських безпілотників". На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.

Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.

Російський диктатор Путін зібрав термінову нараду, де пообіцяв "відповідь Росії" за вибух на Кримському мосту.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба в ООН наголосив, що Росія використовує Кримський міст для продовження війни в Україні, крім того, він був побудований незаконно.