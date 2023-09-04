ЗСУ пошкодили основні мости на Півдні, – Гуменюк

За словами Наталі Гуменюк, окупантам несолодко, адже вони не можуть скористатися основними мостами. Автодорожні перевезення на Кримському мосту надзвичайно ускладнені.

Логістичні шляхи окупантів перебудовуються через пошкодження мостів. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Дивіться також Його зруйнують пів тонни вибухівки: яка зброя знищить Кримський міст

Деталі від речниці ОК "Південь"

Мости на Півдні були основою транспортно-логістичних маршрутів росіян. Тепер їх пошкоджено і вони не можуть бути приведені в повну потужність. Тепер окупанти переважно використовують трасу М-17.

Ушкодження, які їм завдані, навіть якщо "підлатані", не відповідають повністю пропускній спроможності. Зокрема, що стосується важкої техніки, озброєння і перевезення боєприпасів. Вони (мости, – 24 Канал) можуть зараз використовуватися хіба що для перевезення особового складу. Але в більшості випадків, все ж таки, використовується траса М-17,

– зазначила Гуменюк.

Через Кримський міст час від часу відбуваються залізничні перевезення, а от автодорожні – дуже ускладнені.

Що відомо про дорогу М17

Це автомобільний шлях міжнародного значення на території України, Херсон — Джанкой — Феодосія — Керч — державний кордон із Росією. Він проходить територією Херсонської області та Автономної республіки Крим. Загальна довжина – понад 400 кілометрів.

Автошлях починається на перетині з М14, проходить через Олешки, Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой, Совєтський, Феодосію, Керч і закінчується на пропускному пункті "Крим-пором", звідки поромною переправою прямує на Новоросійськ до Росії. Також він збігається з частиною Європейського автомобільного маршруту E97 (Херсон – Новоросійськ – Поті).

Тобто М17 проходить тими територіями, які зараз окуповані росіянами, що дуже зручно для них. На карті нижче його позначено червоним.

Автошлях М17 / Фото з Вікіпедії

Дивіться також ЗСУ виконали 2/3 завдання на Півдні: оперативне зведення від Світана

Кримський мосте, спиш