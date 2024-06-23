Буданов відповів, чи достатньо ATACMS, щоб уразити Кримський міст і як повернути півострів

Ракети великої дальності ATACMS, які США передали Україні, можуть зрештою зруйнувати Кримський міст.

Про це заявив керівник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.

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На думку Буданова, якщо росіян на Кримському півострові відрізати від поповнення запасів те це дозволить змусити їх підкоритися.

Повернення Криму необхідне

Очільник ГУР погодився з думкою колишнього командувача армією США в Європі Бена Ходжеса, щодо того, що це стане ключем до того, щоб змусити Путіна захищатися.

"Я абсолютно поділяю думку генерала Ходжеса. Тож нам потрібно зробити все, щоб це реалізувати", – зазначив Буданов.

Роль ATACMS

Розвідник наголосив, що ракети великої дальності ATACMS, які США передали в Україну, можуть зрештою зруйнувати Кримський міст. А ті, хто стверджує, що ATACMS недостатньо потужний, щоб виконувати цю роботу, – помиляються.

"Вони повинні читати технічні посібники. Питання тільки в їх кількості, але, в принципі, ці ракети дозволять нам виконати таку місію", – підкреслив Буданов.

Буданов відзначив, що дозвіл США використовувати їхню зброю для захисту Харківщини полегшило життя українським оборонцям. Але буде ще краще, коли Штати дозволять використовувати американську зброю для ураження всієї так званої "оперативної глибини" в Росії.