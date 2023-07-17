Вибухи на Кримському мосту: з'явились кадри сильно пошкодженого шляхопроводу
Вночі 17 липня Кримський міст атакувало "бавовнятко". У мережі вже показали кадри сильно пошкодженого шляхопроводу.
На оприлюднених кадрах можна побачити, що Кримський міст частково обвалився. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Важливо Вибухи на Кримському мосту: атака була частиною спецоперації СБУ та ВМС
Як виглядає сильно пошкоджений шляхопровід Кримському мосту
У мережі активно діляться фото та відео з місця вибуху на Кримському мосту. На них відразу видно пошкоджений джип з людьми.
Наслідки підриву Кримському мосту / фото росЗМІ
Ще кадри з місця вибухів на Кримському мосту / фото росЗМІ
Як стало відомо, в авто загинула родина з Бєлгородської області. Загиблі – сімейна пара Кулик із Нового Осколу: 40-річний Олексій та 36-річна Наталія. Їхня 14-річна дочка постраждала, зараз вона у лікарні.
Зазначимо, що на Кримському мосту один проліт було зруйновано, ще 1 – пошкоджено.
Також на кадрах видно, що один із прольотів мосту впав у море, зруйновані й інші конструкції. Наразі на місці працюють екстрені служби.
Що відбувається на Кримському мосту: дивіться відео
"Бавовна" на Кримському мосту: останні новини
- Якщо Кримський міст виведуть з ладу, то в окупантів залишиться один шлях для підтримки угруповання на півдні, повідомили в ISW.
- Як повідомили джерела 24 Каналу у Службі безпеки, до нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України. Міст атакували за допомогою надводних дронів.
- Речник ГУР Юсов заявив, що розвідка не коментує причини подій на Кримському мосту: "Можна лише процитувати слова керівника ГУР Кирила Буданова про те, що "Кримський міст – конструкція там зайва".
- Окупанти у Криму закликають росіян залишатись у готелях. Також так звана "влада" стверджує, що міст не постраждав та й вибухів не було ніяких, але на кадрах видно зовсім інше.
- Наразі роботу поромів між Кримом та Кубанню зупинено через "надзвичайну подію" на Кримському мості.
- Також тимчасово припинено рух залізничного транспорту Кримським мостом. Поліція біля мосту попереджає водіїв, що поромна переправа не працює.