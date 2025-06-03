У Меджлісі розповіли про ситуацію у Криму після підриву Керченського мосту

У вівторок, 3 червня, Україна втретє уразила Керченський міст. Такі удари по військових об'єктах Криму підсилюють у місцевих мешканців, кримських татар та етнічних українців, віру та надію, що півострів буде деокупований. У росіян та ворожих військових це ж викликало шалену паніку.

Це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Однак, за його словами, російські військові укріпили обороноспроможність Криму, тому триматимуться за півострів, які тільки зможуть.

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У росіян була паніка

Рефат Чубаров зазначив, що удар по Кримському мосту дійсно викликав багато емоцій у людей, які живуть у Криму. Кримчани відчувають піднесення. Але з 2014 року майже мільйон громадян Росії поселилися на півострові. Важливо, щоб вони зрозуміли, що будуть змушені покинути Крим.

Поки кардинальної зміни в їхніх настроях, поведінці ще не бачимо. Але все залежитиме від того, наскільки інтенсивними будуть спеціальні операції з боку ЗСУ, якими будуть далі військові дії навколо півострова або безпосередньо в Криму, якщо мовиться про військові об'єкти. Отже, усе залежатиме від того, як підуть далі події,

– підкреслив він.

Найголовніше, що такі резонансні удари мають результати, наслідки. Росіяни, які незаконно поселилися в Криму, все більше думають про те, що їм варто їхати. Наприклад, цими днями у кримських пабліках спостерігалась велика паніка, як би окупаційна влада не намагалась заспокоювати людей.

Ця паніка була пов'язана з тим, що була інформація про те, що з моря будуть масові атаки безекіпажними дронами Кримського узбережжя. Тут багато прихильників Росії. Вони висловлювали побоювання, що буде український десант,

– пояснив голова Меджлісу.

Проте відомо, що протягом попередніх місяців російські військові укріпили обороноспроможність Криму. Вони розмістили додаткові засоби протиповітряної оборони. Тому ворог буде триматися за півострів. Особливо вони захищатимуть такі стратегічні об'єкти, як Керченський міст.