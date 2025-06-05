Реакція росіян на атаку на Кримський міст цілком прогнозована, – Плетенчук

Реакція росіян на спецоперацію СБУ з Кримським мостом була цілком прогнозована. Окупанти намагаються приховати реальний стан речей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері національного маратону.

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Що сказав Плетенчук про пошкодження на Кримському мосту

Дмитро Плетенчук окреслив реакцію росіян у медіаполі на останні події з Кримським мостом виразом: "Все добре, прекрасна маркізо". За словами капітана, це типова реакція для ворога.

Речник ВМС ЗСУ зазначив, що інформація щодо масштабів пошкоджень мосту через Керченську протоку наразі верифікується – це дуже складний процес.

На моніторингових пабліках, на Яндекс Картах була зупинка мосту в той день, коли його було уражено. В будь-якому разі експлуатувати його (Кримський міст – 24 Канал) після подібних інцидентів доволі ризиковано, без обстеження, як мінімум. Тому що так чи інакше конструкція зазнавала пошкоджень,

– розповів Плетенчук.

Він також зауважив, що якщо керівництво окупованого Криму вирішило ризикнути життям своїх співгромадян, запустити їх далі їздити по Керченському мосту, як і раніше, то, ймовірно, хтось в майбутньому буде відповідати за жертви, які можуть виникнути на цій незаконно збудованій конструкції.

До слова, раніше Дмитро Плетенчук зазначав, що здійснені на Керченський міст атаки мають ускладнити для Росії логістичне сполучення з тимчасово окупованим Кримом.

Сама операція була проведена 3 червня, замінувавши опори й активувавши вибухові пристрої біля мостового переходу. Вибух пошкодив підводні підпірки, залишивши міст в аварійному стані.