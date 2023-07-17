"Паніки нєт": на виїздах із Криму кілометрові затори, окупанти скасовують усі автобусні рейси

Після вибухів на Кримському мосту з тимчасово окупованого півострова почали масово тікати росіяни. Місцями вже утворилися затори до 25 кілометрів.

Окупаційна влада запропонувала мешканцям Криму "альтернативний шлях" для виїзду з півострова. Він пролягає через тимчасово окуповані території України, де росіяни можуть "ближче познайомитися" з українською артилерією, повідомляє 24 Канал.

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На виїзді з Криму утворилися величезні затори

Вже традиційно росіяни після "бавовни" починають тікати з тимчасово окупованих територій. Вибухи на Кримському мосту не стали винятком, тому на виїздах з півострова утворилися величезні затори через те, що міст "тимчасово втомився". До слова, так звана "місцева влада" Криму порадила росіянам "альтернативний шлях" до материкової Росії через окуповані території.



Яким маршрутом окупанти радять виїжджати з Криму / скриншот із соцмереж

Варто зазначити, що запропонований маршрут пролягає через Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь та інші населені пункти, які вже перестали бути тиловими. І хоча легковим автомобілям обіцяють поромну переправу з Криму, проте вантажівкам доведеться їхати через окуповані території України.

У бік Мелітополя уже утворився затор довжиною у понад 5 кілометрів. Загалом же на тимчасово окупованих територіях росіяни утворили затор у 25 кілометрів.



Затор з окупованого Криму / фото із соцмереж

Затори в окупованому Криму: дивіться відео

Кількість охочих втекти з Криму: дивіться відео

Хоча окупаційна влада заявляє, що "паніки нєт", проте їхні дії свідчать про зворотне. До прикладу, у Сімферополі вже скасували усі автобусні рейси до окупованих Донецька, Луганська та Маріуполя.

Росіянам обіцяють повернути гроші за квитки, проте не пояснюють причин скасування рейсів. Ймовірно, охочих втекти з Криму настільки багато, що окупаційна влада намагається хоч якось "втримати" людей.

У Керчі сотні автомобілів чекають поромну переправу: дивіться відео

Як росіяни тікають через Мелітополь

Мер Мелітополя Іван Федоров прокоментував втечу росіян після вибухів у Криму. Він заявив, що Кремль вкотре довів, що жителі тимчасово окупованих територій для них не люди.

Після чергової "втоми" Кримського мосту потік російських туристів пустили через окуповані території. Зрозумівши, що "своїх" годинами маринувати на блокпостах не можна, керівництво Росії вкотре продемонструвало своє справжнє обличчя,

– наголосив Федоров.

Він наголосив, що як тільки гауляйтер Балицький заявив, що на окупованих територіях діє комендантська година, як відразу "прилетіло по шапці". Після цього росіян на блокпостах почали пропускати на чесному слові – ніхто не перевіряє документи, не оглядає автомобіль, а фіксують лише кількість пасажирів.

Цей випадок, за слова Федорова, яскраво демонструє ставлення Росії до жителів окупованих територій. Навіть коли українці їздять до Криму на лікування, ніхто з окупантів не зважає на вік, стан здоров'я чи погоду – на блокпостах завжди будуть ретельно перевіряти

Жоден з блокпостів на шляху слідування "руссо туристо" не зупиняє автівки, не перевіряє машини, не дивиться в документи. Мешканці ТОТ, які їздять до Криму в тому числі і на лікування, і так розуміли, що для окупантів вони не люди. Тепер це очевидно й "туристам",

– заявив Федоров.

Ба більше, деякі "туристи" не розуміють, чому місцеве населення не хоче їм допомагати.



Росіяни бідкаються у мережі на затори / скриншот із соцмереж