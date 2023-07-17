На Кримському мосту "надзвичайна подія": свідки чули вибухи, рух закритий

Уночі 17 липня у російських соцмережах піднялася паніка через повідомлення з району Кримського мосту. Місцеві мешканці почули вибухи, а згодом "влада" повідомила, що сталося якесь "ЧП".

Відомо, зокрема, що щось сталося поблизу 145 опори Кримського мосту зі сторони Краснодарського краю Росії. Окупанти пересування мостом закрили та начебто намагаються "відновити ситуацію".

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"ЧП" на Кримському мосту: що відомо про інцидент

О пів на 5 ранку у російських телеграм-каналах почали з'являтися панічні повідомлення, що на Кримському мосту (незаконна та шкідлива конструкція, що простягнулася від окупованого Криму до Росії) сталася "надзвичайна подія".

Це публічно підтвердив і так званий "керівник" Криму колаборант Аксьонов. На мосту, мовляв, зупинено рух, бо щось сталося поблизу 145 опори.

Мешканці Керчі при цьому у мережі написали, як зауважили у російській службі BBC News, що чули два вибухи – о 03:04 та 03:20 за місцевим часом. Водіїв на мосту розвернули та відправили на "безпечну відстань". Адже, ймовірно, пошкоджений щонайменше один проліт, а швидше за все навіть два.

У районі мосту, як повідомив паблік monitor, оголошено повітряну тривогу. Також відомо про двох постраждалих (можливо, загиблих) у легковому автомобілі на мосту. Підтверджень усім цим заявам поки що немає.

Тим часом Аксьонов вже навіть попросив людей "утриматися від поїздок через Кримський міст і задля безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через "нові регіони".

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