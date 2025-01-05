Через шторми Росія втратила половину загороджень з барж біля Кримського мосту, – ЗМІ

У Чорному морі нещодавно пройшов шторм. Внаслідок негоди Росія втратила половину баржових загороджень біля Керченського мосту.

Внаслідок штормів, які почались листопаді 2024 року, Росія втратила майже половину загороджень із барж біля Кримського мосту. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Кримський вітер".

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Баржі ніхто не відновлює

Відомо, що відновленням загороджень ніхто не займається.

Зокрема, на свіжому супутниковому знімку можна нарахувати 18 барж. Водночас ще 8 листопада 2024 року по обидва боки судноплавного каналу в Керченській протоці було зафіксовано 34 скріплених між собою плавзасоби у два ряди.

8 грудня в протоці залишилося вже 18 барж і за час, що минув після цього, Росія не намагалася відновити загородження,

– пояснили аналітики.

Раніше у Чорному морі також затонули два танкери. Це спричинило появу плями мазуту у морі, яка рухалась вздовж берегів тимчасово окупованого Криму.