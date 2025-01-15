Це великий логістичний вузол: як росіяни серйозно вдосконалюють захист Кримського мосту
- Росія посилює захист Кримського мосту, зосереджуючи там комплекси С-300 і С-400.
- Кримський міст є важливим логістичним вузлом з автотранспортним, залізничним шляхами та поромною переправою, яку захищають різні російські військові сили.
- Після успішних ударів ЗСУ по Криму активність ворога зменшилась, зокрема це стосується запусків звідти БпЛА типу "Шахед".
Росія максимально намагається захистити Кримський міст та зосереджує там значну кількість систем ППО. Кримський міст – це не лише 2 шляхи (автодорожній та залізничний), а значно ширша інфраструктура.
Про це в розмові з 24 Каналом зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, додавши, що Керченський логістичний шлях треба уражати комплексно та поетапно. Тому що, з його слів, обрубуючи одну щупальцю, проростатиме інша.
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Як окупанти намагаються захистити Кримський міст
Лакійчук наголосив, що загалом увесь Крим – це одна велика база, яка насичена російськими засобами ППО.
"Кримський міст – це великий логістичний вузол, який передбачає автотранспортний та залізничний шляхи, а також поромну переправу, яка після нещодавніх ударів призупинила свою роботу. Це логістика з використанням великих десантних і не тільки кораблів", – озвучив Лакійчук.
Росіяни розуміють, що на відміну від Донбасу, де густа мережа доріг, Кримський міст – це одна артерія, яка об'єднує з Росією, тому намагаються всіляко захистити її. Роблять це традиційними способами.
В Керчі дислокується бригада Росгвардії, завдання якої обороняти об'єкти Криму. Прикордонники та Чорноморський флот несуть бойове чергування: протичовнове, протиповітряне, протикатерне. Там зосереджені системи ППО з С-300, С-400. Є комплекс самооборони, зокрема гідротехнічні споруди,
– зазначив Лакійчук.
Росіяни будують різні інженерні захисні споруди, хоча штормами їх зносить, після чого вони споруджують нові. Росія, за переконанням Лакійчука, усвідомлює, що загроза для Кримського мосту є і вона радикальна.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" підсумував, що після успішних ударів ЗСУ по Криму активність ворога звідти значно зменшилась. Наприклад, це стосується кількості запусків "Шахедів", які летіли з мисів Чауда і Тарханкут. Тепер з Кримського напрямку вони летять значно менше.