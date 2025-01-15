Це великий логістичний вузол: як росіяни серйозно вдосконалюють захист Кримського мосту

Росія максимально намагається захистити Кримський міст та зосереджує там значну кількість систем ППО. Кримський міст – це не лише 2 шляхи (автодорожній та залізничний), а значно ширша інфраструктура.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, додавши, що Керченський логістичний шлях треба уражати комплексно та поетапно. Тому що, з його слів, обрубуючи одну щупальцю, проростатиме інша.

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Як окупанти намагаються захистити Кримський міст

Лакійчук наголосив, що загалом увесь Крим – це одна велика база, яка насичена російськими засобами ППО.

"Кримський міст – це великий логістичний вузол, який передбачає автотранспортний та залізничний шляхи, а також поромну переправу, яка після нещодавніх ударів призупинила свою роботу. Це логістика з використанням великих десантних і не тільки кораблів", – озвучив Лакійчук.

Росіяни розуміють, що на відміну від Донбасу, де густа мережа доріг, Кримський міст – це одна артерія, яка об'єднує з Росією, тому намагаються всіляко захистити її. Роблять це традиційними способами.

В Керчі дислокується бригада Росгвардії, завдання якої обороняти об'єкти Криму. Прикордонники та Чорноморський флот несуть бойове чергування: протичовнове, протиповітряне, протикатерне. Там зосереджені системи ППО з С-300, С-400. Є комплекс самооборони, зокрема гідротехнічні споруди,

– зазначив Лакійчук.

Росіяни будують різні інженерні захисні споруди, хоча штормами їх зносить, після чого вони споруджують нові. Росія, за переконанням Лакійчука, усвідомлює, що загроза для Кримського мосту є і вона радикальна.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" підсумував, що після успішних ударів ЗСУ по Криму активність ворога звідти значно зменшилась. Наприклад, це стосується кількості запусків "Шахедів", які летіли з мисів Чауда і Тарханкут. Тепер з Кримського напрямку вони летять значно менше.