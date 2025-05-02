У розпал "майскіх праздніков" тисячі машин застрягли на Кримському мосту: у ВМС назвали причину

Останнім часом на Кримському мості спостерігаються шалені затори. А у ніч на 2 травня рух ним взагалі був перекритий.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів, у чому причина, передає 24 Канал. Нагадаємо, що у Криму цієї ночі було неспокійно – попередньо, там дрони атакували аеродром "Кача".

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Окупаційна влада Криму боїться проникнення диверсантів

Дмитро Плетенчук розповів, що у Криму зараз наплив російських туристів. Саме через це окупаційна влада посилила перевірки при в'їзді на Кримський міст.

В руському мирі тиждень свят розпочався. Відповідно, багато охочих виявилось поїхати відвідати "Крим наш". Роблять вони це чомусь не через новопридбані імперські території, а через міст,

– зауважив речник ВМС.

Він також повідомив, що затор утворився на кілька тисяч машин.

"Звісно це ускладнило всі перевірки, розтягнуло час. І коли з'являється така масовість, то, відповідно, має посилюватися й пильність, тому що під час таких масових заїздів може щось й статися", – додав Плетенчук.

Як він пояснив, росіяни бояться проникнення в окупований Крим "небажаних гостей" – диверсантів. Зважаючи на те, що навантаження збільшилося через "майскіє праздніки", то вони можуть потрапити у Крим з меншими перешкодами.

Речник ВМС також наголосив, що Україна не відмовлялася від своїх планів щодо того, що незаконний російський міст у Криму зайвий.