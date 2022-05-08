Кримський міст точно буде зруйнований, – радник глави МВС

Доля Кримського мосту вже вирішена. Він обов'язково буде зруйнований – це лише питання часу.

Про це 24 каналу розповів радник глави Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів. За його словами, поки що в України нема можливості, аби завдати удару по російському мосту через Керченську протоку.

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Треба просунутися до узбережжя Азовського моря, – Андрусів

"У нас для цього (знищення мосту – 24 канал) поки нема такої зброї. Точніше є, але нам треба значно ближче просунутися до узбережжя Азовського моря", – сказав радник глави МВС.

Можу сказати одну річ: Кримський міст точно буде зруйнований. Питання тільки в тому, коли це відбудеться,

– заявив Віктор Андрусів.

Наприкінці квітня секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, щойно буде можливість знищити міст – це зроблять.

Ймовірне падіння Кримського мосту: останні новини

Журналіст Роман Цимбалюк заявив, що так звана дата денацифікації Кримського мосту вже призначена. Україні надають зброю, яка може вдарити по ньому.

Поява в української армії озброєння, що оснащене високоточними ракетами, які летять на 300 кілометрів – непокоїть навіть російських військових експертів. Зокрема, все тому, що в зоні ураження такої зброї буде й Кримський міст.

У мережі навіть з'явився сайт, де розмістили таймер зі зворотним відліком і зазначили "Кримський міст впаде". Це нібито має статися 9 травня. Проте чи дійсно з мостом щось станеться саме в цей період – невідомо.

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Кримський міст з'єднує Росію з окупованим Кримом через Керченську протоку. Росіяни збудували його з абсолютно геополітичних цілей – аби мати сполучення зі захопленим півостровом, оминаючи територію материкової України. Наразі окупанти перекидають через міст свої війська та техніку на територію Криму, а потім і на південь України.