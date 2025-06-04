Розуміють, що міст довго не стоятиме: яку логістичну альтернативу вигадали росіяни у Криму

Після нещодавніх ударів по Кримському мосту окупанти усвідомили потребу в альтернативних шляхах постачання. Росія активно формує сухопутний коридор через тимчасово окуповані території для забезпечення Криму, зокрема військовими вантажами.

Україна уважно стежить за цими логістичними маршрутами. Як зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в етері 24 Каналу, ізоляція Криму ще до початку активної фази бойових дій може змусити Росію серйозно замислитися про необхідність залишити півострів.

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Якими діями Україна змусить росіян покинути Крим

Голова Меджлісу кримськотатарського народу розповів, що росіяни продовжують посилювати свої можливості на суходолі. Мовиться про маршрут із Ростовської області через тимчасово окупований Маріуполь, далі – територією Запорізької та Херсонської областей, і через Чонгар – до окупованого Криму.

Вони протестували вже й залізну дорогу, перевезення відповідних вантажів,

– наголосив Чубаров.

Останніми днями, аналізуючи російські пабліки, було помітно, як окупанти намагалися скеровувати людей, які вирішили поїхати до Криму на відпочинок, саме суходільним маршрутом. Буцім на Керченському мосту утворилися великі затори, тому окупаційна влада почала просувати маршрут через материкову частину України. Вони активно розписували, що цей шлях "безпечний", "швидкий", "зручний".

Це свідчить про те, що росіяни активно створюють альтернативний сухопутний коридор для забезпечення окупованого Криму військовими вантажами та іншими ресурсами. Адже насправді цей маршрут важливий не стільки для туристів, скільки для забезпечення військової присутності на півострові.

Очевидно, що ці пабліки читаємо не лише ми, а й наші військові структури та стратегічні служби. Можна припустити, що вже найближчим часом ця дорога опиниться під пильною увагою наших військових,

– наголосив Рефат Чубаров.

Крим має бути ізольований. Коли це станеться, російські військові, які там оселилися, почнуть остаточно усвідомлювати необхідність залишити півострів. У такий спосіб ще до активної фази бойових дій можна створити умови, за яких Росія задумуватиметься про те, щоб покинути півострів.

Зверніть увагу! Ще у квітні росіянам вдалося запустити перший потяг з Довжанська Луганської області до Севастополя. Він проходив окупованими територіями по залізниці з Ростова-на-Дону до Криму.

Раніше Рефат Чубаров закликав усіх окупантів, які оселилися в Криму з 2014 року, якнайшвидше залишити півострів. За його словами, Керченський міст, що з'єднує Крим з Росією, невдовзі буде зруйнований.