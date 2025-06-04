Після атаки по вишках Бойка: що продемонстрував підрив опор Кримського мосту

Служба безпеки України підірвала одну з опор Кримського мосту у вівторок, 2 червня. Здавалось, це один з найбільш захищених росіянами об'єктів, але наші фахівці змогли обійти російську систему захисту.

Зокрема, ймовірно, це стало можливим завдяки удару по "вишках Бойка" у Чорному морі незадовго до цього. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак у розмові з 24 Каналом припустив, що Україна скористалася "вікном можливостей".

Дивіться також "Толока", "Марічка" або щось інше: чим саме Україна могла втретє підірвати Кримський міст

Як в операції допоміг підрив на "вишках Бойка"

Кілька тижнів тому Служба безпеки України атакувала "вишки Бойка" у Чорному морі. Ймовірно, українські спецслужби хотіли позбавити Росію "очей" та "вух" у цій частині моря – щоб окупанти не могли фіксувати нашу авіацію, безпілотники, підводні катери й Україна могла більш безпечно та непомітно підійти до Кримського мосту.

Це, найімовірніше, була перша частина великого задуму, який бачимо сьогодні. Можливо, буде продовження в наступні дні,

– припустив Ступак.

Як відомо, СБУ підірвала одну опору Кримського мосту за допомогою 1100 кілограмів вибухівки. Можливо, підводні дрони її перевозили та закладали, або самі були носіями, й, опустившись під воду, вибухнули. Підрив міг відбутися дистанційно чи за допомогою таймера у конкретну хвилину.

Що продемонстрував підрив Кримського мосту

Росіяни постійно вихвалялися, що Кримський міст буцім є найбільш захищеним у світі – мовляв, його охороняють 24/7 з усіх сторін, з неба та під водою. Це справді правда, у цьому й полягала складність операції.

Це один із трьох об'єктів, які росіяни найбільше охороняють. Перше – Кремль. Друге – Валдай, всі резиденції Путіна. Третє – Кримський міст, бо він дійсно має символічне значення,

– наголосив Іван Ступак.

Стратегічне значення незаконної споруди зараз дуже обмежене. Навіть українські посадовці вже не кажуть, що Кримський міст надзвичайно важливий для забезпечення російського війська на окупованій території.

За словами колишнього співробітника СБУ, Кримський міст охороняють гелікоптери, літаки, надводні катери, різні датчики та сенсори, водолази, які постійно оглядають опори мосту, і, звісно ж, системи радіоелектронної боротьби, придушення зв'язку.

Але наші фахівці якось змогли або пошкодити цю систему, або якось її обійти, щоб дрон непоміченим дістався до Кримського мосту,

– зазначив Ступак.

Він припустив, що СБУ могла скористатися "вікном можливостей" та підловила росіян на системності. Російські водолази, ймовірно, раз у тиждень чи раз у два тижні перевіряють опори. Можливо, був люфт у часі – перед поверненням аквалангістів фахівці СБУ заклали вибухівку й здійснили підрив.