Сили оборони та Служба безпеки України 17 листопада уразили Кримський міст. Військові пошкодили автомобільну та залізничну частини переправи українськими ракетами і дронами.

Як повідомив Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі, масштабна операція готувалася Службою безпеки України спільно з Генеральним штабом ЗСУ протягом кількох тижнів.

Що відомо про атаку на Кримський міст

Перед завершальним ударом українські бійці поетапно знешкоджували системи протиповітряної оборони, радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Для розчищення шляху до переправи задіяли низку вітчизняних розробок, зокрема безпілотники Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та ракети Р-360 "Нептун".

На вирішальному етапі операції "Паляниці" поцілили в автомобільну частину мосту. Залізничне сполучення одночасно атакували "Нептунами", а також "Рутою" та "Фламінго".

Крім того, військові застосували апарати "Фламінго" для точного керованого ураження об'єкта, під час якого канал зв'язку діяв стабільно до моменту влучання.

Ураження Кримського мосту: дивіться відео

Володимир Зеленський зазначив, що Україна пропонувала кроки до деескалації, проте Росія продовжила щоденний терор, завдаючи ударів по мостах у Запоріжжі, Дніпрі, Києві та в Одеській області.

Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди буде повертатись туди, де вона почалась,

– наголосив він.

Також президент висловив вдячність Службі безпеки України, Силам оборони, розвідці, міністру оборони України, Головнокомандувачу ЗСУ, Генштабу ЗСУ та виробникам зброї за реалізацію цієї операції.

До слова, тим часом у Росії заявили, що удар мосту – це "теракт", а ще вірять, що об'єкт відбудують у ще кращому вигляді.