Кримський міст знову опинився під ударом у ніч проти 17 листопада. Після повторної атаки в мережі почали з'являтися фотографії та відео пошкодженої переправи. На кадрах видно, що одна з арок автомобільної частини обвалилася у воду разом із частиною дорожнього полотна. Також повідомляється про пошкодження залізничної частини мосту.

Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив українську операцію та розкрив подробиці її проведення.

Фото та відео наслідків атаки на Кримський міст

Уранці 16 листопада окупаційна влада Криму повідомила про першу атаку на міст. Через це рух переправою обмежили. Згодом заступник голови уряду Росії Марат Хуснуллін заявив про відновлення руху автомобільною частиною в реверсивному режимі.

Кадри зруйнованого моста / Російські ЗМІ

Однак уже ввечері 16 листопада та вночі проти 17 листопада ситуація повторилася. Окупаційна влада знову заявила про удар по мосту, а рух автомобілів і поїздів зупинили.

Після нічної атаки в мережі почали з'являтися фотографії та відео пошкодженої переправи. На оприлюднених кадрах видно, що одна з арок мосту відсутня. За повідомленнями моніторингових каналів, вона могла обвалитися у воду разом із частиною дорожнього полотна.

Російське Мінтранс також підтвердило тимчасове припинення руху обома частинами мосту та повідомило, що фахівці оцінюють завдані збитки.

Що повідомляли про атаку в соцмережах?

Перші повідомлення про вибухи поблизу Кримського мосту почали з'являтися в моніторингових телеграм-каналах уночі 17 листопада.

Зокрема, "Кримський вітер" писав про вибухи в районі переправи та ракетну тривогу. Згодом у мережі почали поширювати відео й фотографії, на яких видно наслідки ударів.

Кадри пошкодженого мосту також опублікували Supernova+, Astra та Exilenova+. На них можна побачити пошкоджені конструкції та відсутність однієї з арок.

У мережі також з'явилися відео з Керчі, на яких чути звуки вибухів. Місцеві жителі емоційно коментують почуте та припускають, що удари могли припасти по Кримському мосту. Кадри почали поширювати в телеграм-каналах на тлі повідомлень про повторну атаку на переправу.

Вибухи в Керчі / відео з телеграм каналу

Окремі дописи в мережі повідомляли про падіння частини конструкції у воду. Водночас остаточні масштаби пошкоджень варто оцінювати з урахуванням офіційних заяв і оприлюднених кадрів.

Що повідомляли про атаку в Росії?

Про повторну атаку на Кримський міст заявляла й окупаційна влада. Після ударів рух автомобілів і поїздів переправою зупинили. Російське Мінтранс також підтвердило тимчасове припинення руху обома частинами мосту та повідомило, що фахівці оцінюють завдані збитки.

Водночас російські посадовці намагалися применшити значення переправи. Зокрема, гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв і радники окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова Олег Крючков та Сергій Курлаєв заявляли, що міст нібито майже не використовували.

Раніше, після першої атаки 16 листопада, речник Кремля Дмитро Пєсков також підтвердив пошкодження мосту. Водночас він назвав їх незначними та заявив, що детальнішу інформацію має надати російське транспортне відомство.

Зеленський і Мадяр підтвердили українську операцію

Згодом президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив проведення операції з ураження Кримського мосту. За його словами, це був сьомий етап багатоетапної операції, яку СБУ спільно з Генеральним штабом ЗСУ готували та координували протягом кількох тижнів.

Кадрами операцї поділився Володимир Зеленський: дивіться відео

Глава держави розповів, що перед фінальним ударом українські воїни послідовно знищували російські системи протиповітряної оборони, радари, засоби радіоелектронної боротьби та інші об'єкти на шляху до основної цілі.

Для ураження автомобільної частини мосту застосували модифіковані безпілотники "Паляниця". По залізничній частині били ракетами "Нептун", дронами "Рута" та FP-5 "Фламінго".

Зеленський подякував СБУ, Генштабу, підрозділам Сил оборони та виробникам українського озброєння за проведену операцію.

Також про операцію повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Москва ляже через Крим,

– написав Бровді у своїх соцмережах

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що автомобільною частиною переправи більше не зможуть проїхати машини. Залізнична гілка поки стоїть, однак її арка також пошкоджена.

Нагадаємо, Кримський міст уже неодноразово ставав ціллю українських спецоперацій. Зокрема, 8 жовтня 2022 року внаслідок вибуху вантажівки обвалилися два прольоти автомобільної частини переправи. У липні 2023 року міст атакували морські дрони Sea Baby, а в червні 2025 року СБУ провела підводну спецоперацію, заклавши вибухівку під його опорами.