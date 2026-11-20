Нові проблеми з Кримським мостом стали для Росії черговою військовою невдачею напередодні важливих міжнародних переговорів. Кремль намагається повернути Путіна до кола світових лідерів, однак ситуація на фронті та удари України по російських об'єктах ускладнюють його спроби продемонструвати власну силу.

Пошкодження переправи мають не лише військове, а й символічне значення для російського керівництва. Колишній посол України у США Валерій Чалий в ефірі 24 Каналу пояснив, чому проблеми з Кримським мостом можуть зіпсувати бажану для Путіна картину зустрічі з Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном та як змінилися позиції учасників переговорів.

Путін побачить у Китаї нові мости на тлі проблем із власним

Китай готується продемонструвати міжнародним гостям свої економічні й технологічні досягнення під час форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Місцем проведення обрали Шеньчжень, який Пекін розвивав як потужний технологічний та економічний центр. Серед об'єктів, які китайська сторона може представити учасникам, Чалий згадав масштабні транспортні споруди, зокрема каскади тунелів і мостів.

Для російського диктатора така демонстрація матиме особливий символізм. Адже на тлі китайських інфраструктурних досягнень Росія зіткнулася із серйозними проблемами на Кримському мосту, який Кремль роками використовував як один із символів свого контролю над окупованим півостровом.

Думаю, що Путіну не дуже буде приємно дивитися на нові мости,

– іронічно зауважив Чалий.

Дипломат звернув увагу, що російський диктатор підходить до міжнародної зустрічі зовсім не в тому становищі, на яке міг розраховувати раніше. Останнім часом Росія зазнала низки неочікуваних для її керівництва втрат, а проблеми з Керченською переправою стали одним із найбільш показових прикладів. При цьому складнощі окупантів не обмежуються мостом, адже на суходолі російська армія також не має бажаних результатів.

Військові невдачі послаблюють позиції Кремля перед переговорами

Підготовка до зустрічі лідерів США, Китаю та Росії тривала в інших політичних і військових обставинах. За оцінкою Чалого, за цей час змінилося становище не лише Путіна, а й Дональда Трампа, який зіткнувся з внутрішньополітичними проблемами. Тому початкові розрахунки учасників переговорів можуть не справдитися.

Для Кремля важливо використати спільну зустріч із президентом США та китайським лідером, щоб представити Росію як одну з держав, які визначають майбутній світовий порядок. Проте дипломат не вважає, що за нинішнього співвідношення сил там можуть бути ухвалені вирішальні домовленості щодо війни проти України.

Не там буде вирішуватися результат європейської війни. Цей час ще не прийшов. І не з президентом Трампом, який зараз послаблений, не з Путіним, який також зазнає серйозних, неочікуваних для нього втрат,

– наголосив Чалий.

Окреме значення має позиція Китаю. Пекін не планує робити українське питання центральною темою форуму, оскільки прагне насамперед продемонструвати власні економічні можливості та міжнародний вплив. Для Сі Цзіньпіна вже сам факт проведення зустрічі світових лідерів на китайській території може стати важливим політичним результатом.

Натомість Путін зацікавлений передусім у тому, щоб показати своє повернення з міжнародної ізоляції. Російська пропаганда зможе використати спільну появу трьох лідерів для створення відповідної картинки, однак це не змінить проблем, із якими Кремль стикається у війні проти України.

Зустріч Путіна в Китаї: дивіться відео