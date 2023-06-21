Окупанти перевірили систему оповіщення "Кримського титана" на випадок аварії

Росіяни можуть здійснити новий теракт – підірвати хімічний завод "Кримський титан". Ворог перевірив систему оповіщення на випадок аварії.

Джерела партизанського руху повідомляють, що відповідну перевірку на заводі провели кілька днів тому. Про це пише 24 Канал.

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Росія може підірвати "Кримський титан"

Так звана окупаційна влада продовжує збирати списки членів сімей працівників заводу та працівників місцевої адміністрації Армянська. Роблять це на підставі можливої евакуації на випадок нібито "українських провокацій".

Загалом ситуація нас турбує, але ми продовжуватимемо збирати інформацію, щоб інформувати громадськість про оперативну обстановку навколо заводу "Титан". Вступай до лав "АТЕШ" — допоможи зібрати якнайбільше інформації про "Титан",

– зазначили партизани.

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Підрив заводу контрнаступ не зупинить

"Кримський титан" і Запорізька АЕС – ключові об'єкти, де окупанти можуть завдати шкоди Україні. Про це заявив секретар РНБО. Водночас Олексій Данілов наголосив, що підрив заводу або АЕС не допоможе ворогу зупинити контрнаступ української армії.

"Майте на увазі, що нас це не може зупинити в питанні звільнення нашої України від цих терористів. Ми обов'язково звільнимо нашу країну, включно з Кримом. Зараз будуть такі вирішальні місяць-два-три, які будуть ставити багато крапок у закінченні тих чи інших процесів", — зазначив посадовець.