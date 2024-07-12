У ГУР заявили, що Росія відновила у Криму склад ядерної зброї "Феодосія-13"
Джерело:Суспільне Крим
В окупованому Криму росіяни часткове відновили об'єкт "Феодосія-13" – радянський склад ядерної зброї. Наразі цей об'єкт використовується окупантами як склад для зберігання звичайних боєприпасів.
У ГУР повідомили, що в окупованому Криму відсутні об'єкти, на яких ворог розміщує ядерну зброю. Також не зафіксовано випадків перевезення зазначеної зброї.
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ГУР не зафіксувало додаткових переміщень ракетоносіїв ядерної зброї до півострова для застосування тактичної ядерної зброї,
– ідеться у матеріалі.
Носії ядерної зброї в Криму
У ГУР зазначили, що носіями тактичної ядерної зброї можуть бути літаки, вертольоти, а також підводні човни, кораблі, катери, які розміщуються в Криму.
Російські ракетні війська та артилерія сухопутних військ у Криму володіють оперативно-тактичними ракетами ракетних бригад (ОТРК "Іскандер"), а також спеціальними артилерійськими пострілами та артилерійськими частинами, на озброєнні яких є 152-мм і 203-мм артилерійські системи та 240-мм міномети.
Водночас ГУР не зафіксували додаткових переміщень ракетоносіїв ядерної зброї до окупованого півострова для застосування тактичної ядерної зброї.