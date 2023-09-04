Символи українського спротиву з'явилися на фортифікаційних спорудах у Криму

На фортифікаційних спорудах окупантів у Криму з'явились символи українського спротиву. Це свідчить про те, що окупантам буде неспокійно навіть на запасних позиціях всередині півострова.

Активісти стверджують, що розвісили жовті стрічки на "зубах драконів" та колючому дроті поруч із Джанкоєм.

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"Жовта стрічка" нагадує окупантам, чий Крим

Активісти "Жовтої стрічки" примудрились розвісити символи українського опору на фортифікаційних спорудах ворога біля Джанкою.

Навіть на запасних позиціях рашистам не буде спокійно! Пали їх жовтим! Жовтий – колір тепла. Але для окупантів це тепло стане пекельним,

– мовиться в повідомленні.

Символи руху опору з'явились біля Джанкою: фото "Жовта стрічка"

Зазначимо, що раніше видання "Крим.Реалії" повідомляло про те, що російські війська продовжують будувати нові укріплення та рити окопи на півночі Криму, посилено захищають військові та стратегічні об'єкти на окупованому півострові.

При цьому російські загарбники активно використовують "зуби драконів" – схожі на піраміди загородження з бетону, мета яких – створити перешкоди для бронетехніки.

Тим часом речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк анонсувала в Криму "розквіт бавовни". Вона зауважила, що росіяни не можуть їм протидіяти та намагаються їх замовчати.