У Криму КамАЗ із військовими протаранив цивільний легковик
В окупованому Криму КамАЗ з російськими військовими врізався в цивільне авто. Пасажири "Лади" отримали поранення.
Аварія сталася близько на вулиці Години о 12:00, 31 березня. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.
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Деталі аварії у Керчі
Зазначають, що за кермом легкового автомобіля був водій 1942 року народження, і його пасажир, дружина приблизно того ж віку. У ДТП постраждали обоє.
Водія та пасажира "Лади" доставлено до Керченської міської лікарні №1 із забоями грудної клітки.
Місце ДТП / Фото з місцевих телеграм-каналів
Аварія в Керчі / Фото з місцевих телеграм-каналів
У Керчі КамАЗ з окупантами протаранив авто / Фото з місцевих телеграм-каналів
Потужні вибухи в Криму
- 29 березня на окупованому півострові Крим пролунав вибух на аеродромі у Гвардійському. У небо піднявся чорний стовп диму. Місцеві повідомляли, що бачили приліт, а вибух був настільки потужний, що затряснися будинки.
- Окупаційна влада Гвардійського диму традиційно не бачить. Голова російської окупаційної адміністрації Гвардійського сільського поселення Ігорь Чичкін заявив, що це, "ймовірно, спрацювала ППО".
- Увечері 20 березня потужна "бавовна" трапилася у тимчасово окупованому Джанкої. Місцеві мешканці бідкалися через звуки дронів, а потім вибухи та автоматні черги.
- У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли про результати потужних вибухів у Джанкої. Унаслідок "бавовни" були знищені російські ракети "Калібр НК".