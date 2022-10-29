Показали знищення російських кораблів: хакери зламали пропагандистські канали в Криму

29 жовтня 2022 , 19:38
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Джерело:

Андрій Цаплієнко

Хакери зламали російські пропагандистські канали в окупованому Криму. Показали кадри знищення російських кораблів.

Так, окупанти в Криму можуть насолодитись кадрами знищення кораблів Чорноморського флоту Росії у Севастополі. 

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Відповідне відео оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко. Також він зазначив, існує велика ймовірність, що кілька кораблів не просто пошкоджені, а знищені.

Кадри знищення кораблів на ТБ в Криму: відео

Вибухи у Севастополі: що відомо

  • Вранці 29 жовтня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Потім на місці дислокації російського флоту виникла пожежа.
  • Українська сторона повідомляла, що пошкоджено щонайменше 3 російські кораблі-носії "Калібрів", зокрема, нібито фрегат "Адмірал Макаров". Щоправда, офіційно цю інформацію ще не підтвердили.
  • Окупанти традиційно розганяють свої "версії", нібито Чорноморський флот "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою.
  • Ба більше, Кремль звинуватив Велику Британію в буцімто підготовці українських військових до атаки по російських кораблях. Розказують, мовляв, судна "забезпечували діяльність зернового коридору" й аж ніяк не завдавали ракетних ударів по Україні за допомогою "Калібрів".

До теми – "Адмірал Макаров" пошкоджений: відео

 

Автор: Ольга Музика