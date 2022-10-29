Показали знищення російських кораблів: хакери зламали пропагандистські канали в Криму

Хакери зламали російські пропагандистські канали в окупованому Криму. Показали кадри знищення російських кораблів.

Так, окупанти в Криму можуть насолодитись кадрами знищення кораблів Чорноморського флоту Росії у Севастополі.

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Відповідне відео оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко. Також він зазначив, існує велика ймовірність, що кілька кораблів не просто пошкоджені, а знищені.

Кадри знищення кораблів на ТБ в Криму: відео

Вибухи у Севастополі: що відомо

Вранці 29 жовтня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Потім на місці дислокації російського флоту виникла пожежа.

Українська сторона повідомляла, що пошкоджено щонайменше 3 російські кораблі-носії "Калібрів", зокрема, нібито фрегат "Адмірал Макаров". Щоправда, офіційно цю інформацію ще не підтвердили.

Окупанти традиційно розганяють свої "версії", нібито Чорноморський флот "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою.

Ба більше, Кремль звинуватив Велику Британію в буцімто підготовці українських військових до атаки по російських кораблях. Розказують, мовляв, судна "забезпечували діяльність зернового коридору" й аж ніяк не завдавали ракетних ударів по Україні за допомогою "Калібрів".

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