У Криму лунають вибухи: у Севастополі "ліг" інтернет
Ввечері 23 липня в тимчасово окупованому Криму лунають вибухи. В Севастополі фіксують проблеми з інтернетом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
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Що відомо про вибухи в Криму?
Близько 19 години вечора 23 липня російські пабліки писали, що в Севастополі оголосили повітряну тривогу.
Буквально за 3 хвилини там інформували, що інтернет у Севастополі "ліг".
Тоді ж писали про "вибухи в морі". Російські телеграм-канали заявляли, що вибухи лунають один за одним.
Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв поспішив заявити, що гучні звуки, які чули в регіоні – "робота їхніх військових". Не обійшлося без заяв про "успішну" роботу їхньої "пе-ве-о".
Так, Развожаєв заявив, що нібито 6 безпілотників збили в Севастополі – троє над полем, троє - над морем.
Зазначимо, російські пабліки писали про "рій безпілотників із моря".