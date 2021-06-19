Примусова русифікація в Криму: менше ніж 1% школярів вивчає українську мову

Українську мову в кримських школах вивчають 214 дітей. Це лише 0,1% від усіх школярів окупованого півострова. При тому, що за даними Російської служби статистики, в Криму проживають не менше ніж 15% етнічних українців.

Також непроста ситуація з кримськотатарською мовою, якою мають змогу навчатися 3% школярів. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь вважає, що така ситуація склалася через нав'язування російської мови й утиски мов інших національностей.

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Крим потерпає від сильних злив

На сході окупованого півострова через потужні зливи затопило Керч та його околиці. На місце лиха прибув призначений Кремлем глава Криму Сергій Аксьонов, який поплавав вулиця міста на човні. Затопленими опинилися житлові будинки й міська лікарня. Вулицями плавали труби, сміттєві баки й навіть торгові намети.

З Сирії повернули українську родину

З Сирії до України повернули 8 українців – кримчанку та 7 дітей. Вони щонайменше з 2019 року перебували у закритому таборі "Родж". Це вже другий етап евакуації. Наприкінці 2020 року наша країна повернула 2 кримських татарок і 7 дітей.

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