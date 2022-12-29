Окупанти оголосили у Криму високий рівень "терористичної загрози" майже на місяць

Російські загарбники добряче налякані "бавовною", яка гуляє в тимчасово окупованому Криму. Тому гауляйтер Криму Сєргєй Аксьонов оголосив високий рівень "терористичної небезпеки".

Він триватиме з 6 до 21 січня. Це свідчить, що окупанти – у паніці. Вони вже розуміють, що на тимчасово окупованих територіях у них залишилися лічені дні. Заяви гауляйтера Криму поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Аксьонов побідкався через терористичну загрозу. Й тут же у "перевзувся" у повітрі, розповідаючи, що начебто "все під контролем".

Українцям варто планувати відпустку у Криму

Українські захисники та захисниці героїчно обороняють рідну землю від російських загарбників. Україна обов'язково поверне свої кордони 1991 року. Саме тому українці вже можуть планувати літню відпустку у звільненому Криму.

Таку пораду українцям дав Кирило Буданов – очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони. Його запитали, куди саме варто їхати на відпочинок влітку 2023 року.

Я пораджу в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів,

– заявив Буданов.

Тимчасово окупований півострів повертатимуть комбінованим шляхом: силою та дипломатією.