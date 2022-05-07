У Криму окупанти продовжують незаконну мобілізацію українців у свою армію

В окупованому Криму триває вже 15-та незаконна призовна кампанія. Росіяни змушують українців воювати проти власної держави.

Денісова звернулася до Комісії ООН

Усі мобілізовані переважно є громадянами України. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вкотре звернула увагу на цей злочин.

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Наразі триває 15 призовна кампанія, започаткована російською федерацією. Мобілізовані, які переважно є українськими громадянами, будуть змушені брати участь у війні проти України,

– розповіла Денісова.

Вона зазначила, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом. Женевська конвенція забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які опиняються під її владою служити в її збройних чи допоміжних силах.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії врахувати цей факт.

У Росії відбувається прихована мобілізація

У ворожого війська виникли великі проблеми з резервом, тому в Росії почали таємно проводити мобілізацію. За даними української розвідки, в армію набирають так званих "добровольці". Серед них є безробітні та колишні військові, які проживають у державах, які раніше були у складі Радянського Союзу.

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Цим "добровольцям" пропонують зарплату від 200 тисяч рублів.

Крім того, окупанти хитрощами заманюють чоловіків на війну. Зокрема, вони поширюють інформацію про збір людей для "надання допомоги" мешканцям Донбасу та Маріуполя. Однак через велику кількість вбитих в Україні росіяни не спішать долучатися до війська. Навпаки – вони придумують різні методи, як уникнути мобілізації.

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