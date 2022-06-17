У Криму окупанти вимагають у бізнесменів публічно підтримувати їх, – Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу розповів, що на території Криму вороги вимагають у бізнесменів публічно підтримувати їх. Також виступати за війну, яку самі вороги війною не називають.

Відповідну інформацію Рефат Чубаров розповів під час телемарафону "Єдині новини". Це трапилось 16 червня – на 113 день війни, яку Росія почала проти України.

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Чубаров розповів про позицію людей в Криму

Рефат Чубаров розповів, що на території Криму є люди, які:

відстоюють свою позицію;

а також ті, які просто мовчать, бояться окупантів, проте вони проукраїнські та мріють про повернення української влади до Криму.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу пояснив, що на людей Росія здійснює шалений тиск, зокрема інформаційно-психологічний. Адже там працюють місцеві проросійські канали та російські пропагандистські канали, які нав'язують ненависть до України.

Окупанти застосовують проти бізнесменів гоніння та репресії

Російські окупанти в Криму застосовують проти підприємців репресії та гоніння. За словами Чубарова, це було місяць – півтори.

Молоді люди ходили по різних підприємствах, бізнесменах, приватних організаціях та вимагали від їхніх керівників публічної підтримки російського керівництва і того, що вони називають спеціальною операцією,

– повідомив Чубаров.

Також він пояснив, що окупанти увесь час намагаються пригнобити людей, які живуть в Криму. Рефат Чубаров також пригадав, що окупанти "судять" Нарімана Джеляла та братами Ахтемовими. Їх звинувачують у "підготовці диверсій" і їм загрожує до 20 років тюрми.

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