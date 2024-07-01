У Криму панікують через ракетну атаку: місцеві чули вибухи і бачать дим біля ТЕС

"Вибуховим" видався для окупантів вечір 1 липня у Криму. Повідомляють про дим в районі Балаклавської ТЕС.

Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі Фіоленту. Втім, місцева влада традиційно заявляє про те, що російське "пе-ве-о" буцімто збило всі ракети.

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Що відомо про ракетну атаку на Крим

Увечері в Криму оголосили повітряну тривогу через ракетну атаку. За інформацією від місцевих телеграм-каналів, одразу після цього росіяни перекрили рух на Кримському мосту.

Російські ЗМІ традиційно повідомляли про роботу "пе-ве-о". Вони запевняють, що усі повітряні цілі над півостровом нібито були збиті.

Вибухи у Криму / Фото місцевих телеграм-каналів

Зокрема, про вибухи повідомляли в Севастополі та Балаклаві. Росіяни заявляють про збиття 6 ракет над півостровом, також вони вважають, що півострів, ймовірно, атакували ракетами Storm Shadow. Також є інформація про буцімто збиття 4 ракет над морем.

За інформацією від телеграм-каналу "Кримський вітер", російське "пе-ве-о" у Севастополі стріляє з району мису Фіолент та з Каранських висот.

Які наслідки атаки

Місцеві телеграм-канали повідомляють про "прильоти" у Балаклаві. Ймовірно, уразили місцеву ТЕС. Втім, росіяни уже почали виправдовуватися, що "дим на ТЕС – не прильот, все збито".

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Також є інформація, що ракети вдарили по військовій частині у районі Флотського. Ймовірно, російські військові мали там позицію "пе-ве-о" на Каранських висотах. Втім, наразі офіційних підтверджень цьому немає.