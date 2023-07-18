У Криму – потужні вибухи: місцеві скаржаться на "бавовну" в Феодосії

В тимчасово окупованому Росією Криму 18 липня знову неспокійно. Вибухи лунають біля Феодосії.

Про це розповіли у низці місцевих телеграм-пабліків, повідомляє 24 Канал. Перший вибух пролунав близько 16:45.

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У Феодосії пролунали вибухи

Перед 17:00 місцеві жителі Феодосії почали повідомляти, що чули звуки вибухів. Також вони публікували фото слідів прольотів ракет, які з'явилися в небі.



В Коктебелі бачили проліт ракети / Фото з соцмереж

Бердянська коса тричі переказує привіт прильотами. Звук "бавовни" було чутно аже в Урзуфі. Вечір перестає бути томним,

– написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.



У Феодосії чули вибухи / Фото з соцмереж

У селищі міського типу Радянське та сусідніх селах чули потужний вибух. Проте слідів на небі не було.

Також потужні вибухи чули у Нижньогірському районі, у бік Ізобільного, з боку Сиваша.



У Криму було гучно / Фото з соцмереж

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