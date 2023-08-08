На "прикордонній заставі" в окупованому Криму підірвалась саморобна вибухівка
На "прикордонній заставі" у тимчасово окупованому Криму підірвався саморобний вибуховий пристрій. Це сталося вранці 5 серпня.
Відомо, що "застава" дислокується поблизу села Соляне. Наразі співробітники спецслужб з'ясовують усі подробиці. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Подробиці вибуху
За даними росЗМІ, саморобний вибуховий пристрій вибухнув на "прикордонній заставі" у Криму. Вибух пролунав 5 серпня на одній із застав у Ленінському районі Криму.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху є постраждалі. Наразі з’ясовується, хто заклав вибуховий пристрій.
Зазначимо, що "застава" дислокується поблизу села Соляне, а за селом – прикордонний блокпост окупантів.
Примітно, що саме Соляне до прикордонної зони не входить, а особам, які не є громадянами Росії, без відповідних документів забороняється рух на північ від Соляного.
Водночас росіяни можуть відвідувати Арабатську стрілку на північ від Соляного за обов'язкової наявності внутрішнього паспорта громадянина Росії, не наближаючись до лінії кордону з Херсонською областю України ближче 5 кілометрів.
Де розташована "прикордонна застава" у Криму / Карта
Постійні вибухи у Росії
- Нещодавно у Калузькій, Тульській та Московській областях Росії місцеві жителі чули вибухи. Пропагандисти заявляють, що це – наслідки роботи систем протиповітряної оборони.
- У російській республіці Удмуртія стався вибух на території Воткінського заводу. На цьому підприємстві окупанти виготовляють військову техніку, зокрема ракети "Іскандер" і "Точка-У".
- До речі, ніч проти 5 серпня була вкрай неспокійною для росіян. Вибухи чули не лише у тимчасово окупованому Криму, а й самій Росії. Якщо точніше, у Курській області.