Люди перепливають вулиці: у Криму – режим надзвичайної ситуації через сильні зливи – відео

В окупованому Криму вже кілька днів вирує негода. Сильна злива затопила Керч та Євпаторію. Люди вимушені перепливати вулиці. Через це на півострові оголосили режиму надзвичайної ситуації.

Указ про надзвичайну ситуацію підписав так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов. Перед тим діяв режим надзвичайної ситуації міжмуніципального рівня реагування.

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Крим затоплює

Зливи затопили частину вулиць у Євпаторії. Російські ЗМІ пишуть, що через рясні дощі вийшла з берегів річка Мелек-Чесмі, а центр міста перетворився на маленьку "Венецію".

У Ялті за 6 годин випала місячна норма опадів. Доз заливає автівки.

У Керчі люди долають затоплені вулиці, як можуть. Залазять на паркани або пробираються крізь воду або ж пливуть.

В окупаційному гідрометцентрі повідомили, що рівень води в річках 18 червня може піднятися на 0,5 – 1,5 метра. У деяких округах навіть є загроза сходження селів.

Людей евакуюють

Через негоду люди змушені покидати свої помешкання. Рятувальники евакуювали із зон підтоплення в Криму 1 387 людей. Серед них 238 дітей. Літніх людей несуть рятувальники.

Загалом затопило понад 200 будинків.

Сильні зливи накрили Крим 17 червня. Унаслідок цього й утворився потоп. Очевидно, що стихії посприяли проблеми з водовідведенням.