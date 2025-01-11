Окупанти облаштовують опорні пункти в занедбаних будівлях Криму, – "Атеш"

Агенти "Атеш" продовжують підривати плани окупантів в тимчасово окупованому Криму. Вони виявили, що російські військові використовують занедбані багатоповерхівки для облаштування своїх опорних пунктів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш". Один із таких пунктів виявили у Євпаторії.

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Де розташовані опорні пункти в Криму

В окупованому Криму російські військові використовують занедбані багатоповерхівки для облаштування своїх опорних пунктів.

Агенту "Атеш" вдалося розвідати один з таких пунктів, який розташований в Євпаторії.

Опорні пункти росіян в Євпаторії / Фото "Атеш"

Територію взяли під охорону, обладнали позиції для спостереження та стрілянини. Біля пункту зафіксовано військову техніку та особовий склад,

– йдеться у повідомлені.

В "Атеш" зауважили, що розміщення військових об’єктів у цивільних забудовах Криму стало системною практикою окупаційних військ. У русі відзначили, що такі дії мають подвійне призначення: забезпечення "оборони" півострова та банальне "віджимання" цивільних об'єктів задля власного збагачення.